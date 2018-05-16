[AD]
È¨> ´º½º>ºÎµ¿»ê

KBºÎµ¿»ê½ÅÅ¹, ÆòÅÃ¿¡ '¹Ì±º·»Å»ÇÏ¿ì½º' ¿ÀÇÇ½ºÅÚ °ø±Þ

ÃÖÁ¾¼öÁ¤ 2018.05.16 15:11 ±â»çÀÔ·Â 2018.05.16 15:11

KBºÎµ¿»ê½ÅÅ¹ÀÌ ÁÖÇÑ¹Ì±º ÆòÅÃ Ä·ÇÁÇèÇÁ¸®½º °ÔÀÌÆ® ¾Õ¿¡¼­ °ø±Þ ÁßÀÎ ¿ÀÇÇ½ºÅÚ '±î¹Â ÀÌ½ºÅ×ÀÌÆ® ÇèÇÁ¸®½º' /



[¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦ ¹è°æÈ¯ ±âÀÚ] KBºÎµ¿»ê½ÅÅ¹ÀÌ ÁÖÇÑ¹Ì±º ÆòÅÃ Ä·ÇÁÇèÇÁ¸®½º °ÔÀÌÆ® ¾Õ¿¡¼­ ¿ÀÇÇ½ºÅÚ '±î¹Â ÀÌ½ºÅ×ÀÌÆ® ÇèÇÁ¸®½º'¸¦ °ø±Þ Áß¿¡ ÀÖ´Ù.

ÀÌ ¿ÀÇÇ½ºÅÚÀº ÆòÅÃ½Ã ÆØ¼ºÀ¾ ¾ÈÁ¤¸® ÀÏ´ë¿¡ ÁöÇÏ 5Ãþ~Áö»ó 15Ãþ ±Ô¸ð·Î Áö¾îÁø´Ù. °ø±Þ·®Àº ÃÑ 166½Ç·Î Ä·ÇÁÇèÇÁ¸®½ºÀÇ °ÔÀÌÆ® Áß À¯ÀÏÇÑ »ó¾÷Áö¿ª °ÔÀÌÆ®ÀÎ ¾ÈÁ¤¸®°ÔÀÌÆ®¿ÍÀÇ °Å¸®°¡ 340m¿¡ ºÒ°úÇØ ¹Ì±º ÀÓ´ë¼ö¿ä¸¦ ±×´ë·Î Èí¼öÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.

½ÇÁ¦ ÁÖÇÑ¹Ì±º ÆòÅÃ Ä·ÇÁÇèÇÁ¸®½ºÀÇ ¸éÀûÀº 1468¸¸§³·Î ¿©ÀÇµµ(290¸¸§³)ÀÇ 5¹è¿¡ ´ÞÇÑ´Ù. µ¿ºÏ¾Æ½Ã¾Æ ¹Ì±º±âÁö Áß ´ÜÀÏ±Ô¸ð·Î °¡Àå Å©´Ù. ÆòÅÃ¿¡´Â ÇÑ¹Ì¿¬ÇÕ»ç·ÉºÎÀ» ºñ·ÔÇØ À¯¿£ÁÖÇÑ¹Ì±º»ç·ÉºÎ, ¹Ì8±º»ç·ÉºÎ, µ¿µÎÃµ¡¤ÀÇÁ¤ºÎ ¹Ì2»ç´Ü º´·Â µî 2020³â±îÁö 4¸¸5000¿© ¸íÀÇ ¹Ì±ºÀÌ ÀÌÀüÇØ¿Ã Àü¸ÁÀÌ´Ù.

¹Ì±º ±âÁö ÀÌ¿Ü¿¡µµ °³¹ß È£Àç´Â ¸¹´Ù. ±âÁöÃÌÀ¸·Î ºÒ¸®´ø °æ±âµµ ÆòÅÃ½Ã ÆØ¼ºÀ¾ ¾ÈÁ¤¸® ¹Ì±ººÎ´ë ÁÖº¯ÀÌ ±¹Á¦ ¹®È­±³·ùÀÇ Çãºê°¡ µÉ '±¹Á¦¹®È­Æ¯±¸'·Î Å»¹Ù²ÞÇÏ°Ô µÈ´Ù. ÀÌ °÷Àº ³ëÈÄµÈ »ó±ÇÀÇ ±â´ÉÀ» µÇ»ì¸®°í ¹®È­Àû ±³·ù¸¦ È°¹ßÈ÷ ÁøÇà½ÃÄÑ Á¦2ÀÇ ÀÌÅÂ¿øÀ¸·Î °Åµì³ª°Ô µÈ´Ù.
±³Åë¿©°Çµµ ¾çÈ£ÇÏ´Ù. 45¹ø ±¹µµ¿Í 38¹ø ±¹µµ¸¦ ÅëÇØ ÆòÅÃµµ½ÉÀ¸·Î ÀÌµ¿ÀÌ ¼ö¿ùÇÏ¸ç °í´ö±¹Á¦½Åµµ½Ã(°í´ö»ï¼º»ê¾÷´ÜÁö)±îÁö 20ºÐ´ë·Î ÀÌµ¿ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. 1¹ø±¹µµ¿Í °æºÎ°í¼Óµµ·Î¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ¸é ¼­¿ï ¹× ¼öµµ±Ç ÁÖ¿äÁö¿ªÀ¸·Î ºü¸£°Ô ÀÌµ¿ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. SRTÁöÁ¦¿ªÀ» ÅëÇØ ¼ö¼­¿ª±îÁö 20ºÐ´ë·Î ÀÌµ¿ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.

¿ÀÇÇ½ºÅÚÀÇ Æ¯È­µÈ Æò¸éµµ µ¸º¸ÀÎ´Ù. ¹Ì±º ¹× ¹Ì±º¹«¿øµéÀÌ ¼±È£ÇÏ´Â 2·ë ¹× 3·ë ¼³°è·Î Àû¿ëµÆÀ¸¸ç Àü¿ë¸éÀûÀº 60~77§³±îÁö ½Ç¼Ó ÀÖ´Â Áß¼ÒÇüÀ¸·Î¸¸ ±¸¼ºµÈ´Ù. ÀÌ ¿ÀÇÇ½ºÅÚÀº ÀÏ¹ÝÀûÀÎ ¿ÀÇÇ½ºÅÚ°ú ´Þ¸® ¸ðµç Æò¸é¿¡ ³ÐÀº °Å½Ç°ø°£À» È®º¸ÇÑ Á¡ÀÌ µ¸º¸ÀÎ´Ù. °¡Á·³¢¸® »ýÈ°ÇÏ´Â ½Ã°£ÀÌ ¸¹Àº ¹Ì±¹ ¶óÀÌÇÁ½ºÅ¸ÀÏÀ» Æò¸é¿¡µµ ¹Ý¿µÇØ¼­´Ù.

ÀÌ¿Ü º°µµÀÇ °¡±¸³ª °¡ÀüÁ¦Ç°ÀÌ ÇÊ¿ä ¾ø´Â Ç® ÆÛ´Ï½Ãµå ºôÆ®ÀÎ ¹æ½ÄÀ¸·Î ¼³°èÇØ °ø°£ È¿À²¼º°ú ÆíÀÇ¼ºÀ» ±Ø´ëÈ­Çß´Ù. ¿¹ºñ ÀÔÁÖ¹ÎµéÀº º°µµÀÇ °¡±¸³ª °¡ÀüÁ¦Ç° ¾øÀÌ ÀÔÁÖÇØµµ ºÒÆíÇÔÀÌ ¾øÀ» Á¤µµ´Ù. ÀÌ°÷¿¡´Â ºôÆ®ÀÎ³ÃÀå°í, ºôÆ®ÀÎ¿¡¾îÄÁ, ºôÆ®ÀÎÀü±â³kÅ¾, ¼¼Å¹±â, °ÇÁ¶±â, ¾ÆÀÏ·£µå½ÄÅ¹, ´Ù¿ëµµ¼ö³³Àå µî °¢Á¾ ½Ã¼³¹°°ú ÀüÀÚÁ¦Ç°ÀÌ ¼³Ä¡µÈ´Ù. ÇÑÆí È«º¸°üÀº ¼­¿ï½Ã ¼ÛÆÄ±¸ ¹ý¿ø·Î¿¡ ¸¶·ÃµÆ´Ù.

¹è°æÈ¯ ±âÀÚ khbae@asiae.co.kr

¿À´ÃÀÇ ÁÖ¿ä´º½º

<¨Ï¼¼°è¸¦ º¸´Â Ã¢ °æÁ¦¸¦ º¸´Â ´«, ¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦(www.asiae.co.kr) ¹«´ÜÀüÀç ¹èÆ÷±ÝÁö>

[°³¹ß/ºÐ¾ç] ÃÖ½Å´º½º

¿À´Ã º» ´º½º

ÇÖÆ÷Åä

½½¶óÀÌµå
Á¤¾Æ¸§ "ÂüÄ¡ µæÅÛ!"

Æ÷Åä°¶·¯¸®

ÀÌÀü
1/3
½½¶óÀÌµå
È²º¸ 'ÅÐÅÐÇÑ ¸Å·Â?'

°¡Àå¸¹ÀÌº»´º½º

  1. 1ÝÁ, 16ÀÏ °íÀ§±ÞÈ¸´ã ¹«±â ¿¬±â ... ºÏÇÑÀÌ ÇÑ¹Ì °ø±º ¿¬ÇÕ°øÁßÈÆ·ÃÀÎ '¸Æ½º¼±´õ'(Max Thunder) ...
  2. 2"¼­ÁöÇöµµ... ¾È¹ÌÇöµµ..." ³ú°ü¿¡ ºÒ ºÙÀÎ...
  3. 3ÝÁ, °íÀ§±Þ È¸´ã »õº® ¹«±âÇÑ ¿¬±â Åëº¸(Á¾...
  4. 4ì°ÃÑ¸® "¹Û¿¡¼­ º¸¸é ´õ Àß º¸ÀÏ °Í"¡¦¿ª´ë...
  5. 5[Àü¹®]ÝÁ "ÀÏ¹æÀû ÇÙÆ÷±â °­¿äÇÒ °æ¿ì ºÏ¡¤...
  6. 6¹èÆ²±×¶ó¿îµå ¸ð¹ÙÀÏ, ¿ÀÀü 6½Ã50ºÐ Ãâ½Ã¡¦...
  7. 7"2018 ±Û·Î¹ú °æ¿µ ¿ø³â"¡¦ ÀÌºÎÁøÀÇ '¸é¼¼...
  8. 8ÝÁ°íÀ§±ÞÈ¸´ã µ¹¿¬ ¿¬±â¿¡ Ú¸¿¹ÀÇÁÖ½Ã¡¦´ë...
  9. 9Áø½Ç°ÔÀÓÀ¸·Î Ä¡´Ý´Â '¾È¹ÌÇö Æø·Î'...´ë°Ë...
  10. 10£Û½Ã·Ð£ÝÈæ±Ý¼º°ú ºÏÇÑ ¿©Á¾¾÷¿ø »ç°Ç

ÀÎ±â Æ÷Åä °¶·¯¸®

  • ÀÌ¹ÌÁö
  • ÀÌ¹ÌÁö
  • ÀÌ¹ÌÁö
  • ÀÌ¹ÌÁö
  • ÀÌ¹ÌÁö
  • ÀÌ¹ÌÁö
  • ÀÌ¹ÌÁö
  • ÀÌ¹ÌÁö

ÆÝÄ³½ºÆ®

±â»çÀÌ¹ÌÁö frame ÇÕ±âµµ ÇÏ´Â 3»ì ¾Æ±â
±â»çÀÌ¹ÌÁö frame ¹è ¹®Áú·¯ÁÖ´Ï ÁÁ¾ÆÁ×´Â ´Á´ë

¿Í±Û¿Í±Û

¸¸È­

¸®´õ½º°æÁ¦½Å¹®

  1. 1º§·Î½ºÅÍ ¹Þ°Ô µÉ ¡®Åõ½ºÄ«´Ï ÀÇÀÎ¡¯ ¹ýÀûÀ¸·Î...
  2. 2±è¼ºÀº, ´« ¹øÂ½ÀÌ°Ô ¸¸µç Ç³¸¸ÇÑ °¡½¿¶óÀÎ ¡®...
  3. 3±×·¹ÀÌ½º¸®, ¼ö¿µº¹ Â÷¸²À¸·Î µå·¯³­ ±Û·¡¸Ó·¯...
  4. 4¹ÚÀ¯Ãµ-È²ÇÏ³ª, °í¿î ÇÑº¹ ÀÔ°í »Ï·ÎÅüÇÑ Ç¥Á¤...
  5. 5ÀüÁ¾¼­, ´« ³»¸®±ò°í Çô ±æ°Ô »« ÄÚ¹Í Ç¥Á¤ ¡®...
¸ÇÀ§·Î