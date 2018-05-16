KBºÎµ¿»ê½ÅÅ¹, ÆòÅÃ¿¡ '¹Ì±º·»Å»ÇÏ¿ì½º' ¿ÀÇÇ½ºÅÚ °ø±Þ

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ÀÌ ¿ÀÇÇ½ºÅÚÀº ÆòÅÃ½Ã ÆØ¼ºÀ¾ ¾ÈÁ¤¸® ÀÏ´ë¿¡ ÁöÇÏ 5Ãþ~Áö»ó 15Ãþ ±Ô¸ð·Î Áö¾îÁø´Ù. °ø±Þ·®Àº ÃÑ 166½Ç·Î Ä·ÇÁÇèÇÁ¸®½ºÀÇ °ÔÀÌÆ® Áß À¯ÀÏÇÑ »ó¾÷Áö¿ª °ÔÀÌÆ®ÀÎ ¾ÈÁ¤¸®°ÔÀÌÆ®¿ÍÀÇ °Å¸®°¡ 340m¿¡ ºÒ°úÇØ ¹Ì±º ÀÓ´ë¼ö¿ä¸¦ ±×´ë·Î Èí¼öÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
½ÇÁ¦ ÁÖÇÑ¹Ì±º ÆòÅÃ Ä·ÇÁÇèÇÁ¸®½ºÀÇ ¸éÀûÀº 1468¸¸§³·Î ¿©ÀÇµµ(290¸¸§³)ÀÇ 5¹è¿¡ ´ÞÇÑ´Ù. µ¿ºÏ¾Æ½Ã¾Æ ¹Ì±º±âÁö Áß ´ÜÀÏ±Ô¸ð·Î °¡Àå Å©´Ù. ÆòÅÃ¿¡´Â ÇÑ¹Ì¿¬ÇÕ»ç·ÉºÎÀ» ºñ·ÔÇØ À¯¿£ÁÖÇÑ¹Ì±º»ç·ÉºÎ, ¹Ì8±º»ç·ÉºÎ, µ¿µÎÃµ¡¤ÀÇÁ¤ºÎ ¹Ì2»ç´Ü º´·Â µî 2020³â±îÁö 4¸¸5000¿© ¸íÀÇ ¹Ì±ºÀÌ ÀÌÀüÇØ¿Ã Àü¸ÁÀÌ´Ù.
¹Ì±º ±âÁö ÀÌ¿Ü¿¡µµ °³¹ß È£Àç´Â ¸¹´Ù. ±âÁöÃÌÀ¸·Î ºÒ¸®´ø °æ±âµµ ÆòÅÃ½Ã ÆØ¼ºÀ¾ ¾ÈÁ¤¸® ¹Ì±ººÎ´ë ÁÖº¯ÀÌ ±¹Á¦ ¹®È±³·ùÀÇ Çãºê°¡ µÉ '±¹Á¦¹®ÈÆ¯±¸'·Î Å»¹Ù²ÞÇÏ°Ô µÈ´Ù. ÀÌ °÷Àº ³ëÈÄµÈ »ó±ÇÀÇ ±â´ÉÀ» µÇ»ì¸®°í ¹®ÈÀû ±³·ù¸¦ È°¹ßÈ÷ ÁøÇà½ÃÄÑ Á¦2ÀÇ ÀÌÅÂ¿øÀ¸·Î °Åµì³ª°Ô µÈ´Ù.
¿ÀÇÇ½ºÅÚÀÇ Æ¯ÈµÈ Æò¸éµµ µ¸º¸ÀÎ´Ù. ¹Ì±º ¹× ¹Ì±º¹«¿øµéÀÌ ¼±È£ÇÏ´Â 2·ë ¹× 3·ë ¼³°è·Î Àû¿ëµÆÀ¸¸ç Àü¿ë¸éÀûÀº 60~77§³±îÁö ½Ç¼Ó ÀÖ´Â Áß¼ÒÇüÀ¸·Î¸¸ ±¸¼ºµÈ´Ù. ÀÌ ¿ÀÇÇ½ºÅÚÀº ÀÏ¹ÝÀûÀÎ ¿ÀÇÇ½ºÅÚ°ú ´Þ¸® ¸ðµç Æò¸é¿¡ ³ÐÀº °Å½Ç°ø°£À» È®º¸ÇÑ Á¡ÀÌ µ¸º¸ÀÎ´Ù. °¡Á·³¢¸® »ýÈ°ÇÏ´Â ½Ã°£ÀÌ ¸¹Àº ¹Ì±¹ ¶óÀÌÇÁ½ºÅ¸ÀÏÀ» Æò¸é¿¡µµ ¹Ý¿µÇØ¼´Ù.
ÀÌ¿Ü º°µµÀÇ °¡±¸³ª °¡ÀüÁ¦Ç°ÀÌ ÇÊ¿ä ¾ø´Â Ç® ÆÛ´Ï½Ãµå ºôÆ®ÀÎ ¹æ½ÄÀ¸·Î ¼³°èÇØ °ø°£ È¿À²¼º°ú ÆíÀÇ¼ºÀ» ±Ø´ëÈÇß´Ù. ¿¹ºñ ÀÔÁÖ¹ÎµéÀº º°µµÀÇ °¡±¸³ª °¡ÀüÁ¦Ç° ¾øÀÌ ÀÔÁÖÇØµµ ºÒÆíÇÔÀÌ ¾øÀ» Á¤µµ´Ù. ÀÌ°÷¿¡´Â ºôÆ®ÀÎ³ÃÀå°í, ºôÆ®ÀÎ¿¡¾îÄÁ, ºôÆ®ÀÎÀü±â³kÅ¾, ¼¼Å¹±â, °ÇÁ¶±â, ¾ÆÀÏ·£µå½ÄÅ¹, ´Ù¿ëµµ¼ö³³Àå µî °¢Á¾ ½Ã¼³¹°°ú ÀüÀÚÁ¦Ç°ÀÌ ¼³Ä¡µÈ´Ù. ÇÑÆí È«º¸°üÀº ¼¿ï½Ã ¼ÛÆÄ±¸ ¹ý¿ø·Î¿¡ ¸¶·ÃµÆ´Ù.
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