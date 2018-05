코스닥기업, 1분기 영업익 15% 감소…세곳 중 하나는 '적자'

[아시아경제 권성회 기자] 코스닥시장 상장사들의 올해 1분기 영업이익이 전년 동기 대비 15% 감소한 것으로 나타났다. 또 코스닥 기업 세 곳 중 한 곳은 적자기업인 것으로 조사됐다.16일 한국거래소가 코스닥 상장사 중 12월 결산법인 1077개사의 개별·별도 재무제표를 분석한 결과, 이 기업들의 1분기 영업이익은 총 1조7180억원으로 지난해1077개사 중 65%에 해당하는 700개사가 흑자를 달성했다. 반면 35%에 해당하는 377개사는 적자를 보였다. 세 곳 중 한 곳꼴로 적자를 기록한 것이다.업종별로는 IT 기업들의 순이익이 71.47% 성장했다. 매출액과 영업이익은 각각 2.44%, 6.80% 줄었다. 비IT 기업들 중에선 건설, 광업, 오락·문화, 운송 등에매출액 상위 기업으로는(4971억원),(3809억원),(3285억원) 등이 꼽혔다. 영업이익 기준으로는(432억원),연결 재무제표 기준 834개사도 비슷한 결과를 냈다. 이들의 1분기 매출액은 전년 동기 대비 3.03% 증가하고 순이익이 35.92% 늘어난 반면, 영업이익은 9.24%연결기준 매출액 상위 기업은(1조6897억원),(8288억원),(8247억원) 등이 올랐고, 연결기준 영업이익 상위 기업은

