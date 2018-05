공수하기 힘든 국내·외 산지 식품, 롯데홈쇼핑에서 만나요

17일 오후 8시 40분부터 ‘최유라쇼’를 통해 ‘심플리웨스트코스트 홍연어세트 by 엘본더테이블(10만9000원)’을 홈쇼핑 업계 최초로 론칭한다. 유명 셰프들을 배출해 낸 레스토랑 ‘엘본더테이블’과 롯데홈쇼핑이 지난 1월부터 기획한 상품이다. 양식 연어에 비해 수입량이 적은 캐나다 북태평양 청정 자연산 홍연어를 사용했다. 국내에서도 수입량이 1.3%밖에 안될 정도로 희귀한 홍연어로, 지방 함유량이 적고 살이 단단해 식감이 좋은 것이 특징이다.

