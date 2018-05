대북 경제협력 위해 한미일 경제계 공조 논의

한반도 항구적 평화여건 조성을 위해 워싱턴 한미 정상회담과 싱가폴 북미정상회담을 앞둔 가운데 우리 경제계가

이들은 최근 한반도 비핵화를 위한 정부 차원의 동향을 점검하고 향후 남북 경제관계 정상화, 나아가 북한경제 재건을 위한 한미일 경제계 공조방안에 대해 의견을 공유했다. 전경련은 북핵 외에도 한미

TPP)을 비롯한 한·미·일 간 무역·투자 활성화를 위한 통상이슈와 관련한 해법에 관해서도 민간차원의 의견을 교환했다. 이번 행사는 비공개 회의로, 전경련·미 상의·경단련 관계자를 비롯, 미 정부 관계자, 유수기업의 미국 법인장들이 참석한 것으로 전해졌다.

