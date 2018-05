‘동탄역 스타디움 블루’ 오피스텔…동탄2신도시 최중심지 프리미엄 누린다

많은 이들은 금리 상승 시 수익형부동산이 직격탄을 받을 것이라 예측 했지만, 오피스텔 투자에 대한 관심은 여전하다. 시중금리의 변화에 민감한 부동산 시장이지만 개발 수혜효과를 누리는 오피스텔의 가치는 여전히 빛나고 있다.또한 예금금리는 여전히 1~2%대 제자리 걸음이며, 주택시장에 비해 상대적으로 규제를 덜 받은 오피스텔은 ‘월세 나오는 부동산’으로 주목 받고 있다.이런 가운데 동탄2신도시는 수도권 남부 최대 규모의 신도시이자 자족형 복합도시로 풍부한 오피스텔 수요를 확보해 성공적인 투자처를 찾기가 쉬운 입지로 알려졌다. 경기 남부 비즈니스 핵심도시인 동탄2기신도시 내에는 삼성전자와 IT, 첨단 바이오 기반 비즈니스 산업단지가 밀집해 있다. 또 광역비즈니 콤플렉스 인근에는 동탄테크노밸리가 조성 중이다.이에 삼성전자, LG전자, 화성동탄일반산업단지 등의 대기업 및 대형 산업단지를 토대로 약 45만 여명의 풍부한 배후수요를 확보하고 있어 일대 수익형부동산은 높은 투자가치를 인정받고 있다.뿐만 아니라 광역교통망까지 확충되면서 자족도시를 넘어 경기도 남부의 핵심지역으로 급부상 하고 있다. 이미 수서발 SRT(동탄역)가 개통돼 강남 및 서울 진출입이 15분대, 부산 2시간대로 단축됐고, 2021년 GTX가 개통을 앞두고 있어 향후 수서역 15분, 삼성역 20분대 도달 가능해 질 것으로 보인다.또한 2021년 인덕원~동탄 복선전철 건설사업도 착공에 들어갈 예정이다. 이미 경부고속도로(기흥동탄IC)와 용인서울고속도로(흥덕IC)도로 등 뛰어난 교통망이 자리한다.여기에 지난 3월 트램3법(도시철도법, 철도안전법, 도로교통법)중 도로교통법이 최종적으로 국회를 통과해 트램 신설을 숙원사업으로 지목해온 동탄2기신도시 일대가 들썩거리고 있다.이처럼 굵직한 개발호재가 잇따라 추진되고 있는 동탄2기신도시 핵심에 ‘동탄역 스타디움 블루’ 오피스텔이 조성돼 주목 받고 있다. 실수요자는 물론 투자자들의 이목을 동시에 집중시키고 있는 동탄역 스타디움 블루 오피스텔은 SRT, GTX(2021년 개통예정), 인덕원~동탄 복선전철(2021년 착공예정) 동탄역 환승센터 출입구 바로 앞에 위치한 트리플 역세권 오피스텔로 자리한다.경부고속도로 지하화(2020년 완공예정) 공사가 완료되면, 지상1층이 광장으로 형성돼 동탄역 접근성이 높아질 예정이다. 인근에는 봉담, 동탄 간 수도권 제2순환고속도로가 위치해 서울 진출입이 용이하다. 기흥IC를 통해 경부고속도로 진입이 수월하며, 용인, 서울고속도로를 연결하는 동탄대로 이용이 편리하다. 또 2019년에는 제2외곽순환도로 동탄IC도 개통예정이다.뿐만 아니라 동탄테크노밸리와 광역비즈니스콤플렉스의 중심에 위치한 만큼 삼성전자, 삼성반도체, 한미약품 신규 지식산업센터 등 약 18만명 규모의 탄탄한 배후 수요를 확보하게 된다. 더불어 선호도가 높은 시범단지도 인접해 있어, 이들 수요까지 흡수할 것으로 기대되며 투자가치는 더욱 높아지고 있다.주변에는 호텔, 컨벤션, 랜드마크타워, 롯데백화점, 멀티플렉스, 대형마트, 수변공원 등 다양한 고품격 생활인프라가 5분거리에 있고, 동탄역 부근 자연하천인 오산천, 경기도 최대규모의 수변공원인 여울공원, 트라이엠파크, 반석산근린공원이 인근에 있어 친환경 여건까지 풍부하게 갖췄다.개발에 따른 수혜효과를 톡톡히 누릴 것으로 평가되는 이 오피스텔은 세대별 특화설계에 중점을 뒀다. 전 세대에는 4.6m 높은 층고를 적용해 개방감을 주었고, 로이 복층유리와 이중창으로 난방비 절감 효과를 누릴 수 있게 했다. 특히 전용 22.85㎡A타입의 경우 양개형 듀얼복층구조로 쓰리룸 효과까지 가능하다.또 법정주차대수 이상의 주차장 확보와 100% 자주식 주차장으로 편의성을 강조했고, 1~3층에 근린시설이 다양하게 갖춰진다.한편, ‘동탄역 스타디움 블루’는 총 1개동, 지하5층~지상12층 규모며, 오피스텔은 4~12층 총 162실을 선보인다. 전용 22.85㎡A 81실, 전용 18.26㎡B 36실, 전용18.71㎡C 45실로 구성되며, 상가는 1~3층에 33실로 이뤄진다. 단지는 경기도 화성시 동탄택지개발지구 일상 4-2에 위치하며, 홍보관 위치는 경기도 화성시 동탄대로 597, 보원프라자 106호다.

