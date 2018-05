[포럼] 수소혁명시대, 장기적 국가전략 가지고 대응해야

세계적 경제학자이자 미래학자인 제레미 리프킨은 저서 '수소혁명(The hydrogen economy)'에서 미래사회는 수소경제 사회가 될 것으로 예측했다. 에너지 자원은 과거 목재연료에서 산업혁명 과정을 통해 석탄과 석유, 가스로 전환돼 왔다. 그는 이러한 역사로 미뤄 볼 때 탄소집약적 에너지자원에서 친환경ㆍ저탄소 에너지로, 궁극적으로는 탄소가 없는 수소에너지 시대에 도달하게 될 것으로 예상했다.맥킨지가 지난해 발표한 '2050년 수소사회 전망'에 따르면 2050년 수소 관련 산업 분야에서 2조4000억달러 시장과 3000만개의 일자리가 창출될 것으로 전망된다. 하지만 이러한 수소에너지의 장점과 인식변화에도 불구하고 수소에너지 시대는 제레미 리프킨의 예상보다 다소 느리게 진행되고 있다. 이는 수소에너지의 생산, 유통, 사용 등 전 과정에 내재된 복합적 문제에서 기인한다.첫째, 수소에너지의 생산단계다. 수소의 생산은 일반적으로 물을 전기분해하는 수전해 방법, 액화천연가스(LNG) 및 나프타를 개질하는 방법, 석유화학 산업공정에서 나오는 부생수소를 활용하는 방법 등이 있다. 최근에는 태양광, 풍력과 같은 대규모 신재생에너지단지에서 생산된 잉여전력을 활용, 수소를 생산하는 P2G(Power to Gas) 방식도 확대되고 있다. 하지만 현재 개발된 기술로는 대량의 수소를 값싸게 생산할 수 있는 방법이 없어 기술적 한계에 부딪히고 있는 상황이다.둘째, 수소의 유통ㆍ저장단계다. 수소는 가장 가벼운 기체로 부피가 크고 부피 대비 농도가 높을 경우 폭발할 가능성이 있다. 이는 수소의 유통과 저장을 어렵게 만드는 요인으로, 수소에너지의 안정성과 편리성 확보는 수소에너지 활용과 확산을 위해 반드시 해결해야 할 숙제다.끝으로 수소를 최종 이용하는 단계다. 수소 이용기술에는 수소전기차, 수소충전소, 전기발전용 연료전지, 수소를 직접 연료로 사용ㆍ발전하는 수소발전소, 연료전지 및 수전해 복합기능을 갖는 에너지저장시스템(HESS) 등이 있다. 그러나 이러한 방식 대부분은 경제성 확보에 어려움이 있어 지속적인 기술혁신이 필요한 실정이다.그럼에도 수소에너지는 지구상에서 가장 풍부한 청정에너지원이다. 고갈될 염려가 거의 없고 온실가스 발생과 대기오염물질이 없는 가장 친환경적 에너지자원으로 기후변화 문제 해결을 위한 중요한 수단 중 하나다. 이에 따라 세계적으로 수소버스ㆍ자동차 보급, 수소발전소 실증 등의 인프라 확충이 활발히 진행 중이다. 독일의 경우 수소연료전지기구(NOW)를 통해 수소에너지 연결망 구축을 진행 중이며 일본은 지난해 수소자동차 보급 확대를 위해 충전소 설치, 운용 규제를 완화했다.우리나라도 2006년부터 연료전지 보급을 시작해 지난해 말까지 발전사업용 54개소, 295.9MW와 가정용 2666개소, 1.9MW를 보급했다. 2012년 울산 덕신마을에 수소타운이 시범적으로 조성됐고, 울산테크노 산업단지에 부생수소를 활용한 연료전지 발전시스템(1㎿) 실증화단지가 조성 중이다. 2015년부터 수소버스가 울산에서 시범운영되고 있으며 올해 1회 충전으로 609㎞를 주행하는 수소자동차가 판매되기 시작했다. 서울, 경기, 울산 등 전국에 12기가 설치돼 있는 수소충전소도 점차 확대될 것이다.특히 최근 국회에서는 '수소경제법'이 발의됐다. 수소경제법은 수소경제사회 구현을 위한 기본계획 및 시행계획 수립과 기술개발, 수소특화단지 조성 등 수소연료전지 산업 경쟁력을 강화하는 내용을 담고 있다.수소안전과 관련한 법안 제정 움직임도 나타나고 있다.국가 차원의 장기적 전략수립을 통해 수소에너지의 생산, 저장, 유통기술을 비롯해 수소차, 수소연료전지 발전소 등 수소이용기술의 효율과 경제성을 향상시킬 수 있는 핵심기술 개발과 지속적인 기술혁신을 해 나가야 한다. 또한 체계적으로 수소에너지 실증사업과 신재생에너지를 연계한 융ㆍ복합 시스템 구축사업 등을 추진할 필요가 있다. 국가가 전략적으로 수소에너지 시대를 열어 나간다면 기후변화 문제 해결을 위해 국제사회를 선도하며 에너지 자립을 위한 원대한 꿈을 이룰 수 있는 새로운 기회가 될 것으로 기대한다.강남훈 한국에너지공단 이사장

