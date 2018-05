[新남방을 가다⑧]다낭-후에 잇는 관광벨트 구축…대대적 투자

[후에·다낭(베트남)=아시아경제 조슬기나 기자] 베트남 정부는 2014년 '중부지방 경제ㆍ사회 개발 마스터플랜 2020~2030'을 발표하고 ▲산업발전 ▲서비스ㆍ여행개발 ▲교육ㆍ인재양성 ▲인프라 ▲도시개발 분야에서 대대적인 투자에 나선 상태다. 2020년까지 산업ㆍ건설분야의 국내총생산(GDP) 점유율을 45%로 확대하고, 서비스ㆍ여행분야에서는 연평균 성장률 10.2%를 달성한다는 목표다. 고속도로, 국제공항 업그레이드 등 인프라 투자를 본격화하고, IT 중심의 경제개발특구 개발도 한창이다.특히 베트남 정부는 2020년까지 중부지방을 태국, 싱가포르, 말레이시아 등과 비견될 수준의 여행지로 만들겠다는 목표를 세웠다. 응우옌 왕조의 수도이자 교육ㆍ의료 중심지인 투아티엔후에(TTH)와 참파왕국의 중요 거점이었던 다낭직할시가 그 중심이다. 다낭~호이안~후에로 이어지는 관광벨트를 구축, 2020년 서비스ㆍ여행분야에서 국내총생산(GDP) 점유율을 43%까지 끌어올리겠다는 구상이다.관광분야만이 아니다. 산업분야에서는 2016~2020년 연평균 산업성장률 9.5%를 달성할 계획이다. 적극적인 인프라 투자ㆍ개발 등 건설분야에서의 기여가 예상된다. 해안가에 위치한 특성을 활용, 석유산업의 거점으로 만든다는 방침도 세웠다. 꽝남ㆍ빈딩성 지역에서는 대규모 산업발전 클러스터화도 추진한다. 점진적으로 정보통신ㆍ전자산업으로 주 영역을 확대할 계획이다.베트남 정부는 각종 인프라 투자에 박차를 가하고 있다. 1A 국가도로를 4차선 도로로 확장하는 한편, 남과 북을 잇는 철도의 현대화 작업에 착수했다. 유명 관광지인 투아티엔후에와 다낭 사이에는 고속도로를 건설 중이다. 아울러 경제특구와 국제무역항 내 금융서비스망을 구축하고, 항공노선, 금융, 정보통신 서비스 개발도 본격화하기로 했다. 이 밖에 지역별로 고급 기술역량을 갖춘 인재를 양성할 수 있는 직업학교를 설립하는 방안 등도 마스터플랜에 포함됐다.후에와 다낭이 관광도시로 각광받으며 발빠른 투자자들도 몰려오는 추세다. 올해 1월을 기준으로 한 인천~다낭 국제노선은 일 24회로 이미 하노이와 호찌민을 웃돈다. 관련 인프라와 투자도 이어지고 있다. 지난해 중부지방을 대상으로 한 외국인직접투자(FDI) 규모는 240억9500만달러(약 25조7300억원)로 10년 전(46억3000만달러)보다 5배 이상 늘었다. 다낭 미케해변 일대는 리조트 등 공사로 한창이다. 호텔, 리조트 인수 및 투자 열기도 뜨겁다.오히려 몰려드는 인파에 인프라가 미치지 못하고 있다는 지적이 나온다. 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회담 개최를 앞두고 몇 해 전 확대한 다낭국제공항은 이미 포화상태에 달했다. 전문가들은 인근에 위치한 후에국제공항의 노선을 확대해 연계하는 방안을 해법으로 내세운다. 베트남 통계청에 따르면 올 들어 4월까지 베트남을 찾은 외국인 관광객은 지난해 같은 기간보다 29.5% 증가한 550만명으로 집계됐다.

