[新남방을 가다⑧]인프라+저렴한임금…베트남 '황금의 땅' 중부지역

[후에(베트남)=아시아경제 조슬기나 기자] "후에는 매년 300만명 이상이 방문하는 베트남 최고의 관광지이지만 그 외 영역에서도 잠재력과 전략적 가치가 높은 지역이다. 교통ㆍ물류 인프라를 기반으로 한 우수한 인적자원과 산업단지를 보유하고 있어 외국인 투자자, 특히 한국 투자자들에 매력적인 투자처일 것이라 장담한다."지난 3월 베트남 왕조의 마지막 수도인 투아티엔후에성에서 만난 응우옌 반 카오 성장은 "후에 지역에 대한 외국인 투자자들의 긍정적인 신호가 이어지고 있다"며 투자지역으로서 중부지방의 중요성을 이같이 밝혔다. 응우옌 성장은 이 지역의 강점으로 편리한 교통을 기반으로 한 관광서비스, 물류ㆍ항구 인프라와 함께 저렴한 지가ㆍ인건비 등을 꼽으며 "개발을 위한 투자가 아닌 '지속 가능한 녹색성장'이 우리의 개발 목표"라고 강조했다.특히 후에와 다낭직할시 중간에 위치한 창마이랑코 경제구역(Chan May-Lang Co Economic Zone)은 베트남 정부가 추진 중인 중부지방 개발 프로젝트의 핵심 중 하나다. 올해 1분기를 기준으로 44조1000억동(약 2조700억원ㆍ등록자본금) 규모의 44개 투자프로젝트를 유치했다. 싱가포르 반얀트리홀딩스, 베트남 민비엔인터내셔널 리조트, 비코랜드 등이 대표적인 투자기업이다.= 응우옌 성장은 "우리가 창마이랑코 경제구역에 유치하고자 하는 분야는 첨단기술을 사용하면서 환경에 악영향을 미치지 않는 분야"라고 소개했다. "앞서 외국인 투자자들이 철강 등과 관련한 10억달러 규모의 프로젝트를 제안한 바 있으나 지속 가능한 성장과 환경을 위해 이를 거절했다"고 말한 그는 "산업부문에 대한 투자를 유치하지 않겠다는 것이 아니라 환경ㆍ경제ㆍ사회적으로 지속 가능한 영역에 관심을 갖고 있다는 것"이라고 거듭 강조했다.한마디로 유네스코(UNESCO) 지정 세계문화유산인 후에왕궁, 128㎞에 달하는 아름다운 긴 해안선, 해발 1450㎞에 위치한 천혜의 바흐마국립공원 등 이 지역이 보유한 우수한 자연환경과 역사ㆍ문화자원을 주요 자원으로 삼아 베트남 내 다른 경제구역과 차별화하겠다는 설명이다. 그는 "중부지방은 아름다운 자연 경관을 보유하고 있고 후에성은 5개의 세계문화유산이 있는 베트남 관광 및 문화 중심지"라며 "현재 창마이랑코 경제구역에서 가장 집중적으로 투자가 이뤄지고 있는 분야도 관광부문"이라고 말했다.또한 그는 "현재 산업부문 발전을 촉진하기 위한 항만 기반 인프라, 산업단지 인프라 등에 대한 투자도 이뤄지고 있다"면서 구체적인 투자유치 관심 산업으로 전자부품, 전기통신, 자동차 조립, 의료기기 및 의약품 등을 꼽았다.응우옌 성장은 후에와 다낭 등 중부지방이 호찌민, 하노이에 비해 상대적으로 산업투자지로 인식되지 않고 있다는 지적에는 "매력적인 투자처일 것이라 장담한다"고 자신했다. 가장 큰 강점으로는 우수한 인적자원을 내세웠다. 그는 "후에성의 경우 인구 120만명 가운데 63만명이 노동인구로 숙련된 노동력을 갖고 있다"며 "80개 이상의 전공학과를 운영 중인 9개 대학, 7개 단과대학도 있다"고 소개했다. 다낭시, 꽝남성 등을 포함한 중부지방 전체 노동 가능 인구는 378만8000명 규모에 달한다.인프라 측면에서도 전국을 연결하는 1A고속도로, 철도, 호찌민 도로 등을 갖춰 우수하다는 평가다. 창마이랑코 경제구역의 경우 대형 규모의 국제 크루즈선을 수용할 수 있는 창마이 심해항구, 다낭항구, 후에국제공항, 다낭국제공항 등 주요 물류거점 4곳과 차로 1시간 내 거리에 있다. 이는 노이바이국제항공과 캇비국제항공, 4만~5만DWT 규모 선박이 정박 가능한 항구 두 곳을 갖춘 수도 하노이에 결코 뒤지지 않는 수준이다.= 호찌민, 하노이권역에 비해 저렴한 토지임대료와 생활물가 역시 강점으로 꼽힌다. 이 지역의 연간 산업용지 임대료 평균(50년 기준)은 ㎡당 35달러로, 하노이권(99.5달러), 호찌민권(138달러)보다 훨씬 저렴하다. 최저임금 역시 비교적 낮은 1~2지역 기준이 적용되고 있다. 여기에 중부권에 대한 외국인직접투자(FDI)는 최근 몇 년간 증가 추세며 지난해 다낭에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회담 이후 국제적 인지도도 높아진 상태다. 이 지역이 갖춘 우수한 자연환경 및 지역자원 등과 연계했을 때 향후 발전속도에 더욱 기대감을 갖게 하는 대목이다.다만 하노이 대비 배후 경제 규모가 작은 데다, 산업투자지역으로서의 인지도가 낮고 보존해야 할 환경 및 문화유산이 많다는 부분은 투자 걸림돌로 평가된다. 응우옌 성장은 "수년간 긍정적인 투자환경을 조성하기 위해 행정개혁, 원스톱서비스 등에 노력해왔다"며 "후에 지역은 2400㏊ 규모의 산업단지를 보유하고 있으며 베트남 법에 따라 최고의 투자 인센티브를 제공하고 있다. 이들 산업단지와 창마이랑코 경제구역은 물류, 전력 등 필수 인프라를 갖추고 있다"고 전했다.그는 투자자 우대 정책에 대한 소개도 빼먹지 않았다. 응우옌 성장은 "투자자들이 단기간 내 프로젝트에 착공할 수 있게끔 관계기관 합동 워킹그룹을 구성하는 등 적극 지원하고 있다"며 "특정 투자자에 투자를 촉구하는 방향으로 기존 예산 외에도 투자 인센티브를 제공 중"이라고 설명했다. 이를 기반으로 베트남 대표기업인 빈그룹은 후에 시내에 7000억동(약 328억3000만원) 규모의 무역센터 5성급호텔 프로젝트를 추진 중이며 BRG그룹, 비텍스코그룹, 스페인 PSH그룹 등도 최근 투자를 확정했다.그는 "후에성은 현재 97억달러(약 10조3500억원) 규모의 FDI 프로젝트(등록자본 기준 26억3442만달러)를 유치했다"며 "이 가운데 한국인 투자자는 14곳, 등록자본 기준 6700만달러 상당"이라고 말했다. 이어 "투자를 원하는 이들에게 효율적이고 개방적이며 긍정적인 투자환경을 제공할 것을 약속한다"며 "언제든 투자자들과 만나 제안을 받아들일 준비가 돼있다"고 덧붙였다.

