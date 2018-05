중기중앙회, IoT 스마트공장 시범모델 시연회 개최

[아시아경제 김효진 기자] 중소기업중앙회는 15일 '제30회 중소기업 주간'을 맞아 협동조합 조합원사, 도입희망 중소기업 등을 대상으로 사물인터넷(IoT) 기반 스마트공장 시범모델 시연회를 개최했다고 밝혔다.이번 행사는 N3N의 IoT 기반 스마트공장 시범모델 시연과 알앤타임의 공급업체 구축 우수사례 발표, 터크코리아의 미니어처 스마트공장 공정라인 전시 및 프리젠테이션 등으로 진행됐다.시범모델로는 기존 설비와 데이터를 우선 활용해 필요한 만큼의 IT 기술을 적재적소에 투입하는 중소기업중앙회의 '이지 앤드 스텝업(Easy & Step-up) 스마트팩토리를 선보였다. 중기중앙회는 스마트공장이 중소제조기업의 생존을 위해 선택이 아닌 필수라고 강조했다.특히 미니어처 스마트공장 공정라인은 터크코리아의 센서, RFID, 인터페이스 트렌드 빅데이터 클라우드서버 시연 머신러닝, 무선전송시스템 등을 축소시킨 것으로 중기중앙회 2층 로비에 전시될 예정이다.

