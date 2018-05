롯데, 신세계 3배 투자 '승부수'…유통공룡, 온라인 전쟁 '서막'

[아시아경제 지연진 기자] 롯데그룹의 온라인 전략이 베일을 벗었다.◆롯데 vs 신세계 이커머스 1위 경쟁 =2023년 현재의 5배 규모인 연간 매출 10조원을 달성해 그룹의 핵심 유통 채널로 성장시킨다는 계획이고,국내 1위 유통기업인 롯데는 롯데인터넷백화점을 출범시키며 가장 먼저 전자상거래 시장에 뛰어들었다. 이후 2000년 롯데닷컴 법인을 세우고 신동빈 롯데그룹 회장이 직접 대표이사를 맡으며 본격적인 온라인 영토 확장에 나섰다. 이후 각 유통 계열사들은 별도의 온라인몰을 운영하며 여러 개의 채널을 통해 소비자와 접촉 면적을 넓혔다. 하지만 갈수록 치열해진 온라인 시장 경쟁 속에서 각각의 쇼핑몰은 성과를 내지 못했고, 롯데 온라인 대표주자인 롯데닷컴의 경우 수년째 적자 행진을 이어갔다.각 계열사별로 업종의 특성에 맞춰 별도로 온라인 사업을 추진했지만, 개별적으로 운영하는 과정에서 시너지를 발휘할 기회가 부족했던 것이 사실"이라며 "이를 위해 롯데쇼핑은 7개 계열사간 온라인몰 백오피스(운영 관리 시스템)를 우선 통합하는 작업을 해왔고, 지난 11일에는 롯데닷컴을 흡수·합병했다.실제 롯데그룹의 온라인 쇼핑몰 8개(롯데백화점, 롯데마트, 롯데홈쇼핑, 롯데면세점, 롯데슈퍼, 롭스, 롯데닷컴, 세븐일레븐)의지난해 매출을 합산하면 7조원에 달한다. 지난해 신세계백화점과 이마트의 온라인 합산 매출 2조여원의 3배에 해당하는 규모다. 롯데는 이를 토대로 2022년까지 온라인 매출 20조를 달성해 오프라인과 온라인에서 유통업계 1위 자리를 굳힌다는 전략이다. 앞서 온라인 전략을 발표한 신세계가 온라인 신설법인을 통해 2023년 현재의 5배 규모인 연간 매출 10조원을 달성해 그룹의 핵심 유통 채널로 성장시켜 국내 1위 업체로 도약한다는 목표를 보란 듯이 뛰어 넘었다.◆100조원 온라인 시장 무주공산, 승자는? = 국내 온라인 시장은 지난해 78조원을 기록하며 급성장 중이다. 올해는 100조원을 돌파할 것으로 추정된다. 하지만 온라인 사업자가 난립, 출혈 경쟁이 갈수록 악화되면서 사실상 수익성을 포기한 경우가 태반이다. 그동안 온라인쇼핑업계에선 G마켓과 옥션 등을 운영하는 이베이코리아가 유일하게 흑자를 냈다. 11번가의 경우 지난해 영업손실 1000여억원을 기록한 것으로 업계는 추산하고 있고,하지만 후발 주자인 신세계의 경우 백화점이 지난해 80억원을 흑자를 기록한데 이어 이마트도 올해 1분기 영업이익이 2억원으로 흑자 전환에 성공, 온라인 시장에서 잠재력을 보여줬다. 이마트는 김포와 동탄에 총 2300억원을 투자해 최첨단 물류센터를 건립해 온라인 배송 경쟁력을 획기적으로 끌어올렸고, 그 결과 수익성을 잡았다는 분석이다.기존 스마트픽 서비스를 뛰어넘는 계열사별 경계 없는 배송 서비스를 구축하고,옴니채널 체험 매장, 무인점포 등을 확충하는데 자금력을 쏟을 계획이다. 또

O4O(On-line for Off-line)