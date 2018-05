당국은 '모르겠다'는 협회의 100일

금융투자협회가 권용원 회장을 맞은 지 100일이 지났다. 기금형 퇴직연금 도입을 위한 초석을 마련하는 등 성과를 거뒀지만 초대형 투자은행(IB) 발행어음인가, 파생상품시장 활성화 등 권 회장 공약의 핵심으로 꼽히는 '규제완화'와 '시장 활성화' 방안은 여전히 답보 상태다. 일각에서는 금융당국의 정책을 지원하는 역할에 국한, 업계의 목소리를 충분히 대변하지 못하고 있다는 지적도 나온다.14일 권 회장은 서울 여의도 금투센터에서 취임 100일 기념 기자간담회를 열고 금투협회가 취임 100일 동안 진행해 온 공약 이행 상황과 앞으로의 계획을 밝혔다.권 회장은 기금형 퇴직연금 도입을 위해 '근로자의 퇴직급여보장법' 개정안을 고용노동부와 협의해 국회에 제출했다고 밝혔다. 또 중소형 증권사 활성화 방안으로 '한국판 잡스법(Jumpstart Our Business Startup Act)' 제정을 정부에 건의하겠다고 말했다. 잡스법은 신생 기업에 대해 대기업에 적용되는 회계 공시 기준을 면제해주고 기업공개(IPO) 절차를 간소화하는 법안이다.하지만 규제 완화와 시장 활성화 등 대책 마련은 표류하고 있는 상황이라는 지적이 나온다. 금융당국에서는 권 회장이 부임한 지난 2월 초 이후 업계의 현안 보고는 꾸준히 받고 있지만 별다른 대안이 마련된 것은 아니라고 입을 모았다.우선 초대형IB 발행어음 인가 관련 대책 마련이 매끄럽게 진행되지 않고 있다는 전언이다. 권 회장은 "초대형IB에 관해 정부에 (금투업계의) 의견을 지속적으로 전달하고 있다"고 했지만 당국에서는 업계의 민원을 전해 듣는 것 외에 추가로 진행된 사안이 없다고 밝혔다.이경식 금융감독원 자본시장감독국 부국장은 "지난 2월 이후 금융감독원 차원에서 초대형IB 인가에 관해 협회로부터 전달받은 의견 중 특별히 새롭게 진행하고 있는 사안은 없다"며 "설령 협회 차원에서 업계의 현안을 전해줘도 인가를 받으려 대기하고 있는 4개 증권사마다 해결해야 할 사안이 달라 단기간에 승인이 나오기 어려운 상황"이라고 전했다.현재 발행어음인가 요건을 총족한 증권사 중 한국투자증권만 승인을 받은 상태다. 미래에셋대우는 공정거래위원회의 일감몰아주기 조사를 받고 있고 삼성증권은 대주주 이재용 삼성전자 부회장이 재판을 받고 있다. NH투자증권은 채용 비리와 지주회사의 지배구조 감사 등을 받고 있고 KB증권은 현대증권 시절에 영업정지를 받은 바 있어 인가 승인 신청을 자진 철회한 상태다.파생상품시장 활성화 방안도 지지부진하기는 마찬가지다. 권 회장은 "해외파생상품 관련 대륙 간 거래소 시세정보이용료를 면제하겠다"고 밝혔다. 하지만 개인투자자의 투자 요건 완화, 연말로 예정된 우정사업본부(우본)의 증권거래세 면제 일몰 연장 등 업계가 요구하고 있는 근본적인 시장 활성화 대책 마련은 이뤄지지 않고 있다. 전자의 경우 금융위의 승인을 받아 한국거래소 규정을 개정해야 하고 후자는 금융당국은 물론 기획재정부와의 협의도 필요한 사안이다.익명을 요구한 금투협회의 한 관계자는 "대륙간 거래소 이용료 면제를 개인투자자와 기관투자자의 파생상품시장에 대한 투자심리를 강화할 근본적인 대안으로 보기는 어렵다"며 "개인투자자 규제 완화와 우본의 거래세 면제 일몰 연장 건에 대해서는 꾸준히 금융당국과 논의하는 중"이라고 밝혔다.이날 한국거래소에 따르면 지난해 파생상품시장의 하루 평균 거래대금은 39조645억원으로 2016년 41조4179억원보다 2조3500억원가량 감소했다. 거래가 가장 활발했던 2011년 66조2987억원보다는 40% 이상 줄었다. 현재 개인투자자가 옵션ㆍ선물에 투자하려면 기본예탁금 3000만원을 내고 20시간의 교육을 받아야 한다.중소기업 전문 증권사 활성화 방안 마련도 여의치 않은 것으로 나타났다. 중소형 증권사 중 중기 전문 증권사 인가 요건에 관해 문의하는 기업은 많지만 대다수 증권사가 그에 걸맞는 전문성은 갖추지 못했다는 것이 금융당국의 중론이다.안창국 금융위원회 자본시장과장은 "중소형 증권사가 중기 전문 기업 업무를 하려면 다른 증권사와 차별화된 기업 분석 능력을 입증해야 하는데 지난 2월 이후 관련 기준을 마련하는 등의 실무과정에 관해서는 특별히 보고받은 바가 없다"며 "중기 전문 증권사 규제 완화 이슈를 단순히 중소형사의 자기자본을 늘리는 방안으로 여겨서는 곤란하다"고 말했다.한편 권 회장은 지난달 6일 벌어진 삼성증권 사태와 관련해 회원사를 대상으로 내부통제 시스템 전반에 대한 개선방안을 검토하고 있다고 밝혔다. 권 회장은 "협회 역시 조사 인력이 참여하는 등 행정적으로 지원하고 있다"며 "거래소, 한국예탁결제원, 금융위, 금감원 등과의 태스크포스(TF)가 구성돼 계속 협의해 기관별로 나름의 대책들을 만들고 있는데 구체적인 내용은 각 기관이 대책 마련을 마무리하는 대로 한꺼번에 발표할 예정"이라고 말했다.금투협회는 삼성증권 사태 이후 소비자 보호, 내부통제 시스템 등과 관련해 발 빠르게 대응하지 못하고 있다는 비판을 받았다. 삼성증권 배상사고는 우리사주를 보유한 직원에 주당 1000원이 아닌 주당 1000주를 배당하면서 발생했고, 자사주 보유 직원 16명이 잘못 배당된 주식 501만주를 시장에 팔았다. 이후 삼성증권 주식은 11% 이상 급락했다.

