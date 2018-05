세계보건기구, 식품에서 트랜스지방 퇴출에 전 세계 동참 촉구

[아시아경제 국제부 기자] 세계보건기구(WHO)는 14일(현지시간) 2023년까지 식품에서 트랜스지방을 완전히 퇴출하기 위한 '리플레이스(REPLACE)' 가이드를 발간하고 전 세계의 동참을 촉구했다.테드로스 아드하놈 게브레예수스 WHO 사무총장은 "새로운 전략을 이행하면 트랜스지방을 퇴출하고 심혈관계 질환과의 싸움에서도 이길 수 있을 것이다"고 말했다.REPLACE 전략은 실태 점검(Review), 건강에 유익한 지방 사용 홍보(Promote), 트랜스지방 사용 규제 입법(Legislate), 식품 공급체계에 대한 접근(Access)과 분석, 트랜스지방에 대한 경각심 고취(Create), 규제 강화(Enforce)의 앞 철자를 땄다.WHO는 유통기한이 길다는 이유로 일부 식품업체들이 트랜스지방을 튀김, 구이, 스낵 종류 생산에 사용하고 있는데 트랜스지방은 심장병 위험을 21% 높이고, 사망 위험을 28% 높인다고 밝혔다.또 이미 선진국에서는 트랜스지방을 규제하고 있지만 전 세계 식품, 보건당국이 관련 규제에 동참하면 매년 심혈관계 질환 사망자 수를 50만명 줄일 수 있을 것으로 전망했다.

