[과학을 읽다]안전한 비밀번호 만들기

[아시아경제 김종화 기자]그러나 사람들은 여전히 단순하고 쉬운 비밀번호를 많이 사용합니다. 미국의 패스워드 관리 솔루션업체 스플래시데이터에 따르면,암호를 의미하는 'password'라는 단어와 'baseball' 등 명사를 쓰거나 'qwerty' 처럼 컴퓨터 키보드를 순서대로 두드리는 단순한 패스워드도 많이 사용했습니다.보안이 강조되고 있는 요즘도 이런 뚫리기 쉬운(?) 비밀번호를 대다수의 사람들이 사용한다는 사실이 의외이기도 합니다. 이런 비밀번호는 해커 등이 악용하려고 마음먹는 순간 뚫린다는 사실을 알면서도 '기억하기가 편하다', '나는 아닐 것'이라는 근거없는 희망으로 사용한다고 합니다.다시 말해 아직도 절대 다수의 사람들은 보안의식이 명확하게 정립하고 있지 않은 상태에서 인터넷을 사용하고 있다는 의미입니다.실제로 내 비밀번호가 얼마나 안전한지 테스트해 볼 수 있는 사이트(https://howsecureismypassword.net)에서 '12345678'이란 숫자나이 사이트에 따르면, 이처럼 패턴을 예상할 수 있는 단순한 숫자나 단어는 비밀번호 길이가 길어도 풀리는 시간은 금방입니다. 알파벳 소비밀번호가 간단한 소문자(8자~12자)로 구성됐으면 최소 208초, 최대 3년이면 뚫립니다. 소문자와 대문자를 섞으면 최소 14시간, 최대 1그러나 소문자와 대문자에 숫자와 특수문자까지 조금 복잡하게 섞어서 만들면 최소 70일, 최대 1509만1334년은 지나야 비밀번호를 풀그렇다면 이렇게 뚫기 어려운 비밀번호는 어떻게 만들 수 있을까요? 대문자와 특수문자, 숫자를 일정한 패턴이 없이 예측 불가능한 위치예를 들면 야구 좋아하는 분이 'baseball'을 비밀번호로 사용하신다면 바로 뚫리지만 'Y9@whgdk002'과 같은 형태로 대문자 1개, 소문자다만, 대부분의 사람들이 이를 알면서도 실천하지 않고, 각 계정마다 같은 비밀번호를 사용하려는 것은 기억하기가 어렵고 번번이 잊어이럴 때는 '연상 기억법'을 통해 오래 기억할 수 있습니다. 좋아하는 팝송이 Westlife의 'You Raise Me Up'이라면 '24~yrmuNO!^^'라는패스워드 입력할 때 시간이 좀 걸리고 귀찮더라도 복잡한(?) 비밀번호가 안전합니다. 이 마저 기억하기 어렵다면, 일일이 메모해 두시는 수밖에 뾰족한 수는 없을 것 같습니다이렇게 만든 비밀번호도 한 순간에 뚫릴 수 있습니다. 뚫리지 않는 철통보안을 위해서는 몇 가지 명심해야 할 사항이 있습니다. 먼저 사또, 여러 사이트에 같은 비밀번호를 사용하면 모든 계정이 위험해집니다. 각 계정마다 다른 비밀번호를 사용해야 하고, 여러 개의 네트워

12자리 조합으로 비밀번호를 만들면 뚫리는 기간이 48만5000년으로 강력한 비밀번호가 됩니다. 24살 때부터(~)You Raise Me Up을 제