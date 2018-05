게이츠·버핏 만나는 윤종규 KB금융 회장

[아시아경제 유인호 기자]윤종규 KB금융그룹 회장이 빌 게이츠 마이크로소프트 창업자, 워런 버핏 버크셔 해서웨이 회장, 리드 헤이스팅스 넷플릭스 최고경영자(CEO) 등 글로벌 일류 기업가들과 만난다.윤 회장은 그간 디지털에 기반을 둔 미래금융을 강조해온 만큼 이번 미국 출장 이후에는 미래금융과 관련, 새로운 방향성을 제시할 것으로 전망된다. 지난해 3월에도 윤 회장은 일주일간 구글, 아마존 등 대형 IT 기업과 유명 핀테크(FIN-Tech) 업체, 벤처 캐피털업체 등을 방문한 후 디지털 금융의 중요성을 강조하며 KB금융이 나가야 할 방향성을 제시한 바 있다.이런 맥락에서 윤 회장은 경영 2기를 맞아 '디지털 금융 경영 2.0'을 조만간 내놓을 것으로 관측된다. 금융지주들이 이자 수입에서 벗어나기 위해 새로운 수익 창출에 사활을 걸고 있는 상황에서 윤 회장이 디지털 금융으로 승부수를 거는 것으로 해석된다. 윤 회장은 디지털 금융 혁신의 핵심은 기술의 진화가 아닌 고객의 편리함이라는 데 방점을 두고 있는 만큼 고객 친화적인 금융 서비스를 마련할 것으로 보인다.KB금융은 지난해 7월부터 그룹 내 계열사 서비스를 연계한 복합 금융서비스도 본격화했다. KB금융 고객은 계열사별 홈페이지나 모바일 앱을 일일이 로그인할 필요 없이 클릭 한번으로 간편하게 이용할 수 있다.이와관련, 윤 회장은 "디지털금융은 신기술의 끊임없는 내재화 노력과 함께 다양한 핀테크, 스타트업 기업과의 협업을 통해 KB중심의 금융 생태계를 구축할 것"이라며 "고객친화적인 디지털화를 통해 경쟁력을 확보하고 'First Mover'로 도약해야 한다"고 말했다.

