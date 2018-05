[단독]윤종규 KB금융 회장, 워런 버핏 만난다

[아시아경제 유인호 기자, 박소연 기자] 윤종규 KB금융지주 회장이 워런 버핏 버크셔 해서웨이 회장과 만난다.빌게이츠 마이크로소프트(MS) 창업자가 주최하는 행사에 국내 금융기관 최고경영자로서는 유일하게 초청을 받아 참석하는 윤 회장은 이 자리에서 버핏 회장과 만나 글로벌 경제 트렌드와 금융권 혁신 등에 대해 토론을 진행할 예정이다.13일 금융권에 따르면 윤 회장은 미국 워싱턴주 시애틀에서 개최되는 'MS 서밋'에 참석하기 위해 오는 15일부터 18일 미국 출장길에 나선다.MS 서밋은 MS 창업자인 빌게이츠가 연 1회 주최하는 행사로 국내 금융기관 중에서는 유일하게 KB금융그룹이 초청을 받았다.이 행사에는 JP모건 체이스의 타순다 더켓, 넷플릭스의 리드헤이스팅스, 버크셔헤서웨이의 워런 버핏 등 세계적인 리더들이 초대받았다.윤종규 회장은 앞서 '은행산업이 '4차 산업혁명 시대'를 맞는 것과 관련, "장래 은행의 경쟁자는 구글과 아마존, 알리바바와 같은 글로벌 ICT(정보통신기술) 기업들이 부상할 것"이라고 밝힌 바 있다.윤 회장은 "금융 서비스 분야가 어느새 IT(정보기술) 신기술의 전쟁터가 되고 있다"며 "보다 넓은 시각으로 새로운 기회를 찾아 도전해 KB의 영토를 확장해 나가야 한다"고 강조해왔다.윤 회장은 지난해에도 직접 미국 실리콘밸리를 방문, 구글, 아마존과 같은 실리콘 밸리의 IT 기업들과 시티, 웰스파고, 골드만삭스와 같은 글로벌 금융그룹을 방문한 바 있다.

