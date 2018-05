SBS '런닝맨'에서 배우 송지효와 이다희의 난투극 현장이 공개된다.최근 진행된 ‘런닝맨’ 녹화는 ‘패밀리 글로벌 패키지 프로젝트’의 대망의 파이널 레이스로 꾸며져 이다희를 비롯해 배우 이상엽, 강한나, 가수 홍진영이 함께 했다.공개된 사진에는 해맑게 웃고 있는 송지효와 홍진영, 이다희의 모습이 담겼다. 하지만 다른 사진에는 송지효가 이다희를 거칠게 끌어당기고 바닥에 눕혀 멱살을 잡고 있는 모습이 공개돼 궁금증을 높였다.이는 이광수의 만행을 목격한 이다희가 뒤이어 얌생이 꼼수'를 시도했고 이를 지켜본 송지효가 소리를 지르며 달려나가 이다희의 멱살을 잡아 두 사람은 바닥을 뒹구는 육탄전이 펼쳐졌다.이날 촬영으로 4주간의 긴 프로젝트를 마무리하고 최종 ‘글로벌 럭셔리 VS 몸서리 여행지’로 떠날 멤버가 결정돼 이날 촬영장에는 뜻밖의 긴장감이 맴돈 것으로 알려졌다.

