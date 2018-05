'O2R' 김재근 교통사고로 사망, 6세 아들 홀로 남아…네티즌 "아들 씩씩하게 자라주길"

1세대 아이돌 그룹 오투알(O2R) 멤버 김재근이 교통사고로 사망했다.한 매체는 고(故) 김재근이 지난달 30일 오전 인천 서구 아라뱃길 인근에서 자신의 차를 몰던 중 마주 오던 화물차량과 충돌했다고 13일 보도했다. 이 사고로 운전자인 김재근은 사망했고, 화물차량 피해자는 부상을 당했다.해당 매체는 고(故)김재근의 사망은 3년 전 암 투병 중인 아내가 급성패혈증 합병 증세로 세상을 떠난 것에 이은 비보라 주위를 더욱 안타깝게 하고 있다고 전했다. 슬하엔 6세 아들이 있다.1980년생인 고(故) 김재근은 박성현, 김종대, 이용진, 최민호와 함께 지난 1999년 1집 앨범 ‘오퍼레이션 투 레디(Operation To Ready)’로 데뷔했다. 그룹이 해체된 이후에는 카메라맨으로 전업 후 SBS ‘자기야-백년손님’의 VJ와 스태프로 일해온 것으로 알려졌다.갑작스럽게 들려온 김재근 비보에 네티즌들은 "3년 전 엄마에 이어 아빠까지 돌아가시다니","남겨진 6세 아들 너무 안타깝습니다. 삼가 고인의 명복을 빕니다","아이야 씩씩하게 잘 자라주렴!","꼭 행복하게 사랑받고 살아갔으면 좋겠어요 마음이 너무 아프다","홀로 남은 어린 아이가 꿋꿋하게 잘 살수있길 기도합니다"등 다양한 반응을 보였다.

