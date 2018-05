이영자는 과거 MBC 드라마넷 예능프로그램 ‘미인도’에 출연해 과도한 네티즌들의 관심으로 상처받았던 일화를 고백했다.당시 방송에서 그는 “A라고 말하면 B나 C 혹은 F라고까지 기사가 나간다. 차라리 인기가 없었으면 좋겠다”라며 “20년 동안 개그우먼으로 살았지만 20년 내내 힘들었다”고 고충을 토로했다.이어 그는 “꿈은 많지만 다치는 게 너무 싫다. 세상에 나가는 게 두렵다”라고 덧붙이기도 했다.한편, 이영자가 출연 중인 MBC 예능프로그램 ‘전지적 참견 시점’은 세월호 논란 진상조사로 인해 2주째 결방됐다.

