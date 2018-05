북경춘신展, 허달재·박희섭·김동욱 들고 온 '베이징의 봄 소식'

[아시아경제 김혜원 기자] '한국화의 거장' 직헌(直軒) 허달재 화백과 중국 현대 미술 현장에서 활동하는 몇 안 되는 젊은 작가 2명이 모처럼 한국에서 뭉쳤다.지난 10일 서울 용산구 이태원 소재 '갤러리 BK'에서 허달재ㆍ박희섭ㆍ김동욱 작가의 '북경춘신(北京春信)' 전시회가 성황리에 막을 올렸다. 내달 9일까지 한 달 동안 열리는 이번 전시회는 매주 화~토요일 오전 11시부터 오후 7시까지 무료로 관람 가능하다. 월요일과 일요일은 휴관이다.전시장 1층에 들어서자 허달재 화백의 목단(牧丹ㆍ모란) 신작 4점이 발길을 끌어 당긴다. 한국 남종화단의 대가였던 의재(毅齋) 허백련 선생(1891∼1977)의 손자인 허달재 화백은 허씨 가문에서 5대째 남종화의 명맥을 잇고 있다.지하 1층에는 허달재 화백의 대표작인 매화도와 김동욱 작가의 '바치다_꽃에게' 작품이 눈길을 사로 잡는다. 전통 수묵 문인화의 맥을 잇는 허달재 화백의 매화경 앞에 서면 현실과 이상의 경계를 넘나드는 듯한 아득함에 빠진다. 매화 꽃송이에 응결된 지조의 향기는 회화가 도달할 수 있는 높은 경지의 정신성을 보여준다.한국 디자인하우스 사진기자 출신으로 중국 베이징에 거주하면서 광고와 예술 분야에서 작업하고 있는 김동욱 작가는 작품명 '땅에게' '물에게' '꽃에게' '풀에게' '흙에게' 등 5개 사진을 출품했다. 김동욱 작가는 "베이징 동계올림픽 개최지 중 하나로 선정돼 현재 개발 중인 장자커우(張家口)의 황폐한 자연에 대한 헌화를 모티브로 한 시리즈 작품"이라고 소개했다. 김동욱 작가는 서구적 원근법과 광학적 눈속임을 없애고 평면 본연의 진실성을 드러내고자 한다.3층에는 박희섭 작가의 'After Nature' 작품이 매화도와 어우러져 또 다른 향기를 풍긴다. 박희섭 작가의 대표작인 'After Nature'은 동양의 전통성이 강한 괴석, 나무를 소재로 전통적 공예 재료인 나전을 회화에 접목한 작품이다. 박희섭 작가는 "어려서부터 돌과 바위를 좋아했는데 중국에서 원 없이 보고 그려 낼 수 있어 행복하다"면서 "이번 전시에는 베이징의 버드나무 숲과 중국 남방인이 좋아하는 번영과 다산의 상징 반얀트리 등을 선보였다"고 설명했다. 박희섭 작가의 자개 산수와 화훼, 수석은 예스럽고 오래된 것을 상찬하는 선비의 이상적 공간을 창출해낸다.전시장 외적 공간인 5층에는 김동욱 작가의 '양귀비' 작품이 몽환적 분위기를 자아낸다. 너무나 아름답지만 한 나라를 멸망에 이르게 한 양귀비의 치명적인 이면에 대한 것을 담고 싶었다는 김동욱 작가의 설명이다.'베이징으로부터의 봄 소식'을 뜻하는 북경춘신 전시회의 기획자는 이건수씨다. 이건수 기획자는 "현재 한국과 중국 미술은 커다란 단절의 계곡에 서 있다"면서 "한중 관계의 해빙 국면에서 문화적으로도 교류를 회복할 필요성에 의해 기획하게 됐다"고 밝혔다. 그는 "허달재ㆍ박희섭ㆍ김동욱 작가는 중국과 지속적인 관계를 맺으면서 중국 현대 미술의 현장에서 활동하고 있는 몇 안 되는 작가"라며 "변화의 바람이 시작된 대륙의 한 가운데서 그곳의 공기를 체감하고 체현한 그들의 작업 속에서 새로운 미적 사상의 전개를 가늠할 수 있는 공간"이라고 강조했다.

