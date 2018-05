"리테일테크 가속화"…현대百 ‘증강현실 메이크업’ 서비스 도입

[아시아경제 지연진 기자]은 중국 뷰티 관련 스마트폰 어플리케이션 개발 전문기업 ‘메이투’와 제휴를 맺고 공식 온라인 쇼핑몰 ‘더현대닷컴’에 가상 메이크업 서비스를 도입한다고 13일 밝혔다. 온라인몰에 증강현실을 이용한 메이크업 시연 서비스를 도입한 것은 이번이 처음이다.메이투가 2015년 개발한 ‘메이크업플러스’는 전세계적으로 약 2억건가량 내려받았고 월 이용자만 1400만명에 이른다. 국내에서도 월 이용자가 50만명에 달한다.이번 가상 메이크업 서비스 도입으로 소비자들은 자신의 피부톤에 맞는 화장품을 찾기 위해 오프라인 매장을 직접 방문할 필요 없이, 더현대닷컴 앱에서 간편하게 제품을 고를 수 있게 됐다.은 우선 에스티로더·슈에무라 등 8개 화장품 브랜드에 서비스를 도입한 뒤 향후 20여개 브랜드로 확대한다는 계획이다. 서비스가 적용되는 제품은 색깔 비교가 필요한 립스틱·블러셔·아이섀도 등 20여개 품목이며 품목별로 10~30개씩 총 400여 개의 색상을 준비할 계획이다.이 더현대닷컴을 활용해 리테일테크에 속도를 내는 것은 1원이라도 싸고 1초라도 빨리 배달하는 최저가와 배송 속도 경쟁만으로는 온라인 쇼핑 시장에서 차별화하기 어렵다는 판단에서다.이희준e커머스사업부장(상무)은 “최근 온라인몰을 이용하는 고객들은 가격이 100원, 200원 싼 것보다 재미있고 독특한 서비스와 상품을 원한다”며 “더현대닷컴을 활용해 오프라인 유통과 IT를 융합한 새로운 쇼핑 경험을 만드는 데 집중할 계획”이라고 설명했다.이 앞서 첨단 IT 기술을 활용해 도입한 서비스들은 소비자들로부터 인기몰이 중이다. 더현대닷컴은 2016년 유통업계 최초로 가상현실 기술을 적용한 'VR스토어'를 열었는데 개시 당시 3000명 수준이던 이용 고객은 최근 1만명을 넘어섰다.지난해 8월에는 인공지능(AI) 기술을 활용해 상품을 추천해 주는 ‘딥 파인더’ 서비스를 더현대닷컴에 도입했다. 원하는 옷의 사진을 찍어 어플리케이션에 올리면 해당 사이트에 등록된 50만개 상품 중 해당 상품과 패턴, 색상, 디자인이 유사한 상품을 추천해주는 서비스다. 서비스 도입 후 이를 이용하는 고객은 이용하지 않는 고객보다 더현대닷컴에 2.5배 더 머무르고 서비스 재이용률도 95%에 이른다.

