北 핵시설 폐쇄 공개…美 '핵무기 무력화' 고심

[아시아경제 오현길 기자] 북한과 미국 사이에서 비핵화 논의가 속도를 내고 있다.내달 12일 싱가포르에서 열리는 북·미정상회담을 한 달 앞둔 상황에서 북한은 선제적인 조치에 나서고 있다.조선중앙통신은 12일 북부핵시험장 폐쇄 의식을 오는 23일부터 25일 진행하겠다면서 중국과 러시아, 미국, 영국, 남한 기자단을 초청하는지난달 20일 노동당 제7기 3차 전원회의에서 "핵시험 중지를 투명성 있게 담보하기 위하여 공화국 북부 핵시험장을 폐기할 것"이라는 결정을 실행하는 것이다.우리 정부도 북한의 조치에 발맞춰 비핵화 이행 준비작업에 착수했다.국제원자력기구(IAEA)정 단장은 IAEA 관계자들과 남북 정상회담 성과와 한반도 정세를 공유하고, 북한의 완전한 비핵화 추진 과정에서 IAEA가 맡을 역할을 심도 있게 협의할 예정이다.미국의 반응도 고무적이다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 12일(현지시간) 자신의 트위터를 통해 북한의 풍계리 핵실험장 폐기 결정에 대해 "매우 영리하고 자비로운(very smart and gracious) 제스처"라며미국은 북한의 신속한 비핵화를 기대하고 있다.그러나 북한은

