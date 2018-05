파리 오페라 가르니에 인근 테러로 1명 사망·4명 부상

프랑스 파리 오페라 하우스 인근 테러 장소

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr









<ⓒ세계를 보는 창 경제를 보는 눈, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

[아시아경제 나주석 기자] 12일(현지시간) 프랑스 파리에서 칼을 이용한 참극이 발생해 1명이 사망하고 4명이 다쳤다. 부상자 가운데 2명은 위중한 것으로 알려졌다. 범인은 프랑스 경찰에 의해 사살된 것으로 알려졌다.이날 프랑스 경찰에 따르면 오후 9시께 파리 오페라 가르니에 인근 몽시니가(街)에서 한 남성이 갑자기 흉기를 꺼내 행인들을 공격했다.범인이 아랍어로 "신은 위대하다(알라후 아크바르)"라고 밝힌 점과 테러 가해 주체가 이슬람국가(IS)로 알려진 점, 불특정 다수를 상대로 공격을 나선 점으로 봐 외신들은 이번 사건을 테러로 보고 있다. 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 이번 사건을 테러로 규정했다.IS와 연계된 매체 등은 "파리에서 칼을 이용해 공격한 사람은 IS 측 전사"라면서 "이번 공격은 반(反) IS 국가에 대한 대응"이라고 밝혔다. 하지만 IS 측은 아직 공식적으로 이번 사건과 관련해 직접 배후가 자신임을 밝히지는 않았다.마크롱 대통령은 테러범을 '무력화'시킨 프랑스 경찰에 경의를 보내면서, 프랑스 정부는 피해자들과 함께하겠다고 밝혔다.프랑스에서는 IS 등이 연계된 테러가 연달아 발생해 테러에 대한 경계심이 큰 상태다. 2015년에는 연쇄 테러가, 2016년에는 대형트럭 사고가 발생해 다수의 사상자가 발생했었다.