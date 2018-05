'7조 투입' 한국GM, 경영정상화에 박차…내년 흑자전환 목표

산업은행과 GM은 지난 11일 한국GM의 사업 수익성과 장기적인 지속가능성을 위한 법적 구속력을 갖춘 재무 지원 협약을 마무리짓고 경영 정상화 계획에 대한 지원을 확정했다.GM은 이번 경영 정상화 계획에 따라 ▲한국 및 주요 수출 시장을 겨냥한 신형 소형 스포츠유틸리티차량(SUV) 제품의 디자인, 개발 및 생산 ▲한국 및 주요 수출 시장을 겨냥한 신형 크로스오버유틸리티차량(CUV) 제품 생산 ▲차세대 글로벌 차량을 위한 3기통 다운사이징 가솔린 엔진의 개발과 생산 등을 이행할 예정이다.배리 엥글 GM 총괄 부사장 겸 해외사업부문 사장은 "GM은 한국에서의 미래에 대해 기대하는 바가 크다"며 "산업은행과 한국 정부, 노동조합 및 협력사 파트너들과 함께 임직원을 포함한 회사, 나아가 한국 사회에 도움이 될 경영 정상화 방안의 토대를 마련해냈다"고 말했다.카허 카젬 한국GM 사장은 "28억 달러라는 GM의 기록적인 국내 직접투자를 통해 한국 협력업체들을 포함해 직간접으로 고용된 20만개의 일자리를 지키는 성과가 될 것"이라며 "비로소 한국GM이 장기적으로 사업을 성장시키기 위해 필요한 기반을 마련하게 됐다. 대규모의 고객 지향 마케팅 활동과 더불어 신제품 및 혁신적인 고객 케어 프로그램를 통해 쉐보레 브랜드의 진정한 가치를 국내 고객들께 소개해 나갈 계획"이라고 밝혔다.한국GM은 이달 출시될 '뉴 스파크'를 필두로 향후 5년 간 주요 세그먼트에 걸쳐 총 15종의 신차 및 상품성 강화 모델을 출시할 계획이다.또한 잠재 고객의 대리점 방문을 늘리기 위한 전국 규모의 고객 마케팅 활동과 지역 사회 연대 강화를 위한 사회공헌 프로그램을 개시했다. 11일부터 100일 간 쉐보레 대리점을 찾은 고객을 대상으로 매일 1명을 추첨해 경차 스파크를 경품으로 제공한다. 특히 총 100명의 당첨 고객 중 첫 10명의 주인공은 5월 중 개최될 '뉴 스파크' 신차 출시 행사에 초청할 예정이다.한국GM은 '절대로 포기하지 않는다'는 쉐보레의 브랜드 정신을 담은 '네버 기브 업(Never Give Up)' 캠페인을 지역 사회에 선보이며 고객 성원에 이바지할 계획이다. 이와 함께 올해 말까지 내수시장에서 차량 1000대가 판매될 때마다 쉐보레 스파크 1대를 소외 계층 및 지역 커뮤니티에 기증하며 사회적 책임을 이행한다.앞서 지난 10일 정부와 GM은 한국GM 정상화를 위해 71억5000만달러의 자금을 투입하기로 결정했다. 이중 GM은 64억달러, 산업은행은 7억5000만달러를 각각 부담하기로 했다.GM은 한국GM에 대한 기존대출금 28억달러를 올해 안에 전액 출자전환하고 한국GM의 설비투자 등을 위해 모두 36억달러를 지원하기로 했다. GM은 앞으로 10년간 한국GM에 시설투자 용도로 20억달러, 영업손실에 따른 운영자금 용도로 8억달러를 회전한도대출로 지원한다. 본사 대출금리는 기존 4.8∼5.3%에서 콜금리에 2%포인트를 더한 3.48% 수준으로, 1%포인트 이상 인하한다.GM은 희망퇴직금 등 구조조정 비용 8억달러를 먼저 대출로 지원한 뒤 올해 안에 출자전환할 예정이다.이와 함께 GM은 아시아태평양지역 본부를 한국에 설치하는 한편, 향후 10년간 1대주주 지위를 유지하기로 했다. 2대 주주인 산업은행은 지난해 10월 만료된 비토권을 회복하고 주주감사권을 강화한다.

