"괴물 같은 카메라폰"…외신 호평 받은 LG전자 'G7'

폰아레나, 디지털트렌드, 엔가젯 등 미국 IT매체 긍정적 평가특히 카메라, 디스플레이, 스피커 호평"스마트폰 살 때 G7을 꼭 고려하라"[아시아경제 임온유 기자] “전작 대비 화소, 조리개 등이 한 단계 업그레이드 됐으며, 광각의 왜곡까지 줄였다. 전·후면 카메라로 아웃포커싱 기능까지 갖춘 ‘괴물’ 같은 카메라 폰이다.”(미국 IT전문매체 폰아레나)LG전자 전략 스마트폰 LG G7 씽큐가 해외 언론들로부터 호평을 받고 있다. 이들은 업그레이드된 오디오, 배터리, 카메라, 디스플레이 등 스마트폰의 핵심 기능과 생활의 편리함을 더한 인공지능(AI)에 주목했다.폰아레나에 이어 엔가젯은 “초광각 카메라는 그랜드 케년의 웅장함까지 담을 수 있어 유용하다”고 평가했다.디스플레이에 대한 호평도 나왔다. 디지털트렌드는 “색상, 디테일, 온도 면에서 화질이 뛰어났던 전작조차도 비교가 되지 않을 정도”라고 평했다. 포브스도 “최대 1000니트라는 깜짝 놀랄만한(jaw-dropping) 밝기로 강렬한 햇빛 아래서도 선명하게 볼 수 있어 매우 유용하다”고 했다.디지털트렌드는 테이블, 상자 등 속이 비어 있는 곳에 올려놓으면 하면 강력한 저음을 구현하는 붐박스 스피커에 대해서도 “음악 애호가들이라면 붐박스 스피커에 감사해할 것”이라고 호평했다.디자인에 대해서는 엔가젯은 “제품을 감싸고 있는 메탈 프레임은 부드러운 곡면으로 설계돼 편안한 느낌을 준다”고 했다. 특히 라즈베리 로즈 색상을 보고 “완전히 사랑에 빠져버렸다(absolutely fell in love)”고 극찬하기도 했다. 폰아레나는 “지난해 G6의 디자인이 메탈과 유리로 구성된 현대적인 디자인이었다면, G7은 모든 면에서 정제된 디자인을 뽐낸다”라고 평가했다.안드로이드헤드라인은 이달 최고의 안드로이드 폰 중 하나로 G7을 꼽으며 “새로운 스마트폰을 구매하려고 한다면 G7을 반드시 고려해야 한다”라고 추천했다.LG전자는 오는 18일 G7을 출시한다. 역대 최다 규모의 체험 부스 ‘LG G7 ThinQ 스퀘어’를 운영하고 전국 3000여 판매점에도 체험 공간을 마련했다. ▲브랜드에 상관없이 기존 사용하던 스마트폰이 프리미엄 제품이라면 G7 구매 시 최고 수준의 중고 보상을 하는 ‘LG 고객 안심 보상 프로그램’ ▲구매 후 1년 동안 액정이 파손될 경우 한 차례 무상 교체와 LG 베스트샵 멤버쉽 5만 포인트를 주는 예약 판매 혜택 등 다양한 프로모션도 진행한다.LG전자 단말사업부장 하정욱 전무는 “G7은 고객들이 가장 많이 사용하는 핵심 기능과 차별화된 AI로 새로운 모바일 경험을 제공할 것”이라고 강조했다.

