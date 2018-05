"예쁘면 공부 못해도 돼" … 무심코 뱉은 말도 성희롱

여성가족부가 성차별적 인식과 문화 개선을 위한 '위드유(With You)' 운동의 하나로 실시한 온라인 국민참여 행사 '그건 농담 아닌 성희롱'에서 쏟아져 나온 목소리다.이번 행사는 성희롱 및 성차별적 농담 등 일상에서 고쳐졌으면 하는 언어와 행동 사례 등을 댓글로 공유한 것으로, 지난 달 여가부 홈페이지에서 약 3주간 진행해 그 결과를 이달 10일 공개했다.총 2349명이 참여한 조사에서 여성성·남성성 등 성별 고정관념으로 개인 생각과 행동을 제약하는 성차별·성희롱 사례에 대한 지적이 32.3%로 가장 큰 비중을 차지했다.'여자는 이래야하고 남자는 이래야한다'는 편견으로 인해 조직 내에서 개성이 존중받지 못하고, 특히 '여성성'을 상대적으로 하찮고 부족한 특성으로 생각해 업무 분장에까지 영향을 미치는 것에 대한 지적이 많았다.성적 대상화와 외모 평가, 결혼·출산 관련한 고정관념 등에 대한 문제 제기도 많았다."가슴이 아스팔트네"나 "여자는 화장하는 게 기본 아닌가" 식으로 옷차림·화장·체형 등 외모를 평가하면서 자행하는 성희롱 사례도 12.7% 포함됐다.또 "애는 엄마가 봐야지!" "여자는 시집 잘 가는 게 최고지" 등 결혼·출산 관련한 성차별적 발언에 대한 지적(5.8%)도 있었다.이외에도 "성희롱·성차별 안 웃겨요. 너만 웃겨요!" 등 성희롱 근절을 위한 다짐과 응원의 메시지가 총 708건(30.2%) 접수됐다.여가부는 이번 캠페인을 통해 우리사회에서 고정화되고 치우쳐진 여성성에 대한 기대와 강요로 인해 여성들이 겪는 고통을 다시 한 번 확인할 수 있었다고 평가했다.이건정 여가부 여성정책국장은 "무심코 행해지는 성희롱의 심각성과 문제점에 대한 사회적 경각심이 일고 일상생활에서 더불어 사는 상대방의 입장에서 생각하고 행동하는 습관이 하루빨리 정착되길 바란다"고 말했다.

