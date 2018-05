12일 방송된 MBC ‘쇼! 음악중심’에서 그룹 여자친구의 신곡 ‘밤’은 1위 후보였던 가수 박효신의 ‘별 시’, 트와이스의 ‘왓 이즈 러브?(What is love?)’를 제치고 1위를 기록했다.여자친구는 “일단 이 상을 받게 해주신 버디 감사하다. ‘음악중심’에서는 1위를 처음 해본다. 그래서 더 뜻깊다”며 “수고한 멤버들, 회사 식구들, 스태프들 감사하다”며 수상소감을 밝혔다.이날 방송에는 용준형의 신곡 ‘뜨뜨미지근’과 ‘무슨 말이 필요해’으로, 그룹 틴탑은 신곡 ‘놀면 돼’와 ‘서울밤’으로 다채로운 컴백 무대를 꾸몄다.이외에도 크로스진, 러블리즈, 임팩트, 드림캐쳐, 스누퍼, 유미, 펜타곤, 더보이즈, (여자)아이들, 형섭X의웅, 벤, 아이즈 등이 출연했다.

