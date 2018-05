감자 1개 2500원·오징어 마리당 1만원…"정부 뒷북 정책으로 물가 잡힐까요"

[아시아경제 이선애 기자] 주부 이주원(38)씨는 얼마 전 가족들의 저녁 식사로 닭볶음탕을 준비하기 위해 대형마트에 장을 보러나왔다가 깜짝 놀랐다. 닭볶음탕에 넣을 감자가 1개에 2500원에 달했기 때문이다. 2개를 5000원 주고 구매하려다 그냥 1개만 구입했다. 혹시나 해서 인근의 다른 대형마트에 들려봤지만, 거기서도 2100원에 판매되고 있었따. 그는 "작년 이맘때보다 두배 이상 오른 것 같다"며 "정부가 감자값 급등을 잡기 위해 물량을 푼다고 들었는데 대체 언제쯤 안정화될지 항상 선제적 대응은 못하고 뒷북이다"고 목소리를 높였다.노량진 수산 시장에서 만난 주부 김미소(42)씨 역시 한숨을 내쉬었다. 그는 "오징어 한마리에 1만원을 줘야 한다는 사실에 계속 구매를 망설이고 있다"며 "금(金)징어라는 말이 나온지가 오래전인데, 대체 밥상물가는 언제까지 이렇게 오르는 것이냐"며 하소연했다.인근에서 백반 식당을 운영하는 사장 박모씨는 "오징어볶음이나 감자볶음 등의 반찬을 올해 들어서는 거의 제공을 한 적이 없다"며 "예전에는 반찬을 셀프로 운영했는데, 최근부터 그냥 조금씩 담아 제공을 하고 있고 더 달라고 요구하면 조금 주는 상황"이라고 토로했다. 그는 "농산물은 물론 수산물 등 전반적으로 물가 오름세가 심상치 않다"며 "서민의 삶이 팍팍해지자 정부가 허겁지겁 대응에 나서고 있는데, 일단은 상황을 지켜봐야겠다"고 한숨을 쉬었다.먹거리 물가가 하늘 높은 줄 모르고 치솟고 있다. 소비자물가가 7개월째 1%대로 안정세를 보이고 있지만, 소비자들이 실제 체감하는 밥상 물가는 심상치 않다. 특히 감자 가격은 14년래 최고치를 찍으며 '금(金)감자'가 됐고, 오징어는 마리당 2만원짜리도 등장하는 등 크게 들썩이고 있다.13일 한국농수산식품유통센터(aT) 집계 결과, 8일 기준 감자 도매가격은 20㎏당 8만3600원(평균)으로 평년(3만1753원)보다 두배 이상 오르며 163.2% 급등했다. 4월 중순 한때는 평년의 세 배인 10만원을 넘어서기도 했다. 11일 기준 7만9800원으로 하락했지만 여전히 평년(3만4950원)보다 두배 이상 웃돌았다.이달부터 노지 봄 감자가 투입되지만 가격 안정이 소비자 가격으로 이어지기까지는 시간이 필요할 전망이다.수산물 가격도 심상치 않기는 마찬가지. 대표적으로 오징어의 마리당 판매 가격은 1만원을 넘었다. aT 집계 결과, 8일 기준 오징어 도매가격은 1kg당 9700원으로 평년(4821원)보다 두배 이상 오르며 100% 급등했다. 서울 등 지역에서는 1만500원에 팔리고 있다. 11일에도 가격 변동은 없었다.3월 중순부터 5월까지가 제철인 주꾸미 역시 예외는 아니다. 2007년 국내산 주꾸미 가격은 100g당 2000원대였지만 현재 3980원까지 오른 상태다. 꽃게도 예외는 아니다. 보통 4월부터 나오는 꽃게 역시 숫꽃게가 아닌 암꽃게로 맛이 좋다고 평가 받는다. 하지만 꽃게 어획량 역시 2013년 3만448t에서 지난해 1만2941t으로 60%가량 감소했다. 공급이 줄어든 탓에 지난해 1kg에 3만9500원이었던 활꽃게는 현재 1kg에 5만2800원에 판매되고 있다.통계청이 발표한 '4월 소비자물가동향'을 보면 4월 신선식품지수는 지난해 4월보다 4.7% 오르면서 지난해 9월(6.0%) 이후 최대 상승폭을 기록했다. 신선채소 상승률은 8.5%에 달했다. 농산물 물가상승률은 8.9%로 집계됐다. 농산물 중 감자는 76.9%, 호박은 44.0%, 무는 41.9%씩 급등했다.곡물 물가상승률도 22.7%로 관련 통계가 집계되기 시작한 1986년 1월 이래 가장 높았다. 쌀값이 30.2% 상승한 영향을 받은 것으로 분석된다. 오징어(29.1%) 등의 가격 상승세가 지속되면서 수산물 물가상승률은 5.0%로 나타났다. 오징어는 어획량 감소로 인해 지난 2016년 10월부터 1년6개월째 가격이 계속 오름세다.김윤성 통계청 물가동향과장은 "지난해 물가상승은 석유류, 국제유가가 많이 반영이 된 것"이라며 "이번 채소류도 외부 충격에 의한 부분이 많다. 예를 들어 감자의 경우 1월에 한파가 오면서 기상이 악화돼 생산량이 주는 등 수급의 영향"이라고 분석했다.농산물 가격 대란에 직격탄을 맞은 식당을 운영하는 자영업자들은 고육지책으로 가격인상 카드를 꺼내들고 있다. 동작구의 한 감자탕 가게 사장은 "최저임금 인상 때문에 식당들이 가격 인상한다고 들썩일 때도 버텼는데 채소값이 너무 뛰는 바람에 얼마 전 500원을 인상했다"며 "마음 같아선 1000원 올리고 싶었지만 손님들 주머니 사정도 있으니 우리가 더 많이 팔아서 충당하는 수밖에 없다"고 씁쓸한 미소를 지었다.일각에서는 비난의 목소리도 나온다. 올 초부터 농수산물 물가가 고공행진하고 있지만 정부가 종전의 정책들을 재탕, 삼탕으로 발표하는 데 그치고 있기 때문이다. 밥상물가 부담이 커지자 부랴부랴 정부 비축사업을 실시하는 등 선제적 대응을 하지 못하고 있다는 지적이다.해양수산부 역시 수산물 어획량이 줄어드는 어한기를 맞아 10일부터 31일까지 22일간 명태, 오징어, 고등어 등 정부비축 수산물 5740t을 방출하기로 했지만 당분간 가격을 잡기는 힘들 것으로 보인다. 해수부는 명태 5515t, 오징어 42t, 고등어 93t, 참조기 50t, 삼치 40t으로 시장상황 및 수급여건을 고려해 방출 물량을 탄력적으로 운용할 계획이다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.