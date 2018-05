김태오 "원로·자문단 만들어 경영판단 지적받겠다"

[아시아경제 정현진 기자] 김태오 DGB금융지주 차기 회장 내정자가 원로단과 자문단을 만들겠다고 밝혔다. 변화를 위해 외부 의견을 적극 수용하겠다는 것이다. DGB금융은 비자금 조성 및 채용비리 의혹으로 어려움을 겪고 있다.김 내정자는 11일 아시아경제와의 전화통화에서 "원로단을 만들어 조언과 의견을 듣는 자리를 마련하겠다"며 "DGB금융 특성에 맞게 지역민에게 도움되는 얘기도 듣고, 내부 문화를 바꾸는 데 의견을 듣고자 한다"고 말했다.김 내정자가 원로단 구성을 계획한 이유는 최근 DGB금융에서 발생한 사태 때문이다. 김 내정자는 "(문제가 발생하기 전에) 이사회 등을 통해 내부통제가 되어야 하는데 내부에서 해결되지 않으면서 상황이 터진 것"이라며 "원로들을 통해 최고경영자(CEO)의 판단 등을 지적받는 것이 필요하다"고 말했다.김 내정자는 외부 금융 전문가들로 구성된 자문단도 만들겠다고 덧붙였다. 그는 "내부에 외부인을 투입하는 것은 반발감이 클 수 있다"고 전제한 뒤 컨설팅 형식의 외부 자문단을 만들 계획이라고 했다.최근 DGB금융에서 발생한 일련의 사태에 대해 김 내정자는 "CEO가 사심없이 투명하게 경영하면 된다"고 강조했다. 그는 "조직이 사람을 키울 수 있도록 해야 하며, CEO는 자신보다 더 훌륭한 사람을 키워 바통을 잘 넘겨주는 것이 중요하다"고 재차 강조했다. 그는 이어 "모든 것을 시스템화해 각 계열사 CEO에게 권한을 주되 그만큼 책임도 묻도록 할 것"이라며 "윤리ㆍ인사를 투명DGB금융은 하이투자증권 인수를 추진하고 있다. 김 내정자는 인수합병(M&A)과 관련해 "세상이 바껴서 구색맞추기 식의 M&A는 안된다"며 "DGB금융만의 특화된 분야가 필요하다"고 밝혔다. 중소형 금융회사를 인수, 지주회사의 모양새만 갖추는 M&A는 지양하겠다는 뜻이다.그는 핀테크 등 IT 금융에 대해 "퍼스트 무버보다는 패스트 팔로워가 되어야 한다"며 "DGB금융에 맞게 어떻게 할 수 있을 지 고민하겠다"고 말했다.이와 함께 그는 조직 문화 개선에 힘쓰겠다고 말했다. 김 내정자는 "내부적으로 토론을 다양하게 하고 의견을 낼 수 있는 민주주의 조직으로 의식을 바꿔야한다"며 "직원들이 스스로 스터디를 꾸리면 강사도 초빙하고 상도 주는 식으로 회사가 지원하는 것이 필요할 것"이라고 말했다.DGB금융지주는 전날(10일) 임원후보추천위원회를 열고 김 전 사장을 최종 후보로 선정했다. 김 내정자는 오는 31일 열리는 임시주총에서 최종 확정되면 임기 3년의 회장직을 수행하게 된다. 김 내정자는 1954년 경북 왜관 출신으로 경북고와 연세대 경영학과를 졸업했다. 1078년 외환은행에 입행한 뒤 보람은행 창립멤버로 참여했으며 이후 하나금융지주 부사장, 하나은행 영남사업본부 및 고객지원그룹 부행장을 거쳐 2012년 하나HSBC생명 사장을 역임했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.