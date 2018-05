삼성의 차선책…우선 '선택적 근로시간제' 적용키로

지난 1월부터 삼성전자는 국내 기업중에선 가장 먼저 주당 최대 근로시간을 52시간으로 단축했다. 주당 최대 근로시간을 52시간으로 제한하는 근로기준법 개정에 대비한 조치였다. 삼성전자는 근태 입력 시스템을 개편하고 비 업무시간을 근로시간에서 제외했다. 점심 시간 1시간을 초과할 경우 초과한 시간은 업무 시간에서 제외하기로 방침을 정했다. 일요일 근무할 경우 월요일 오후에는 휴식을 취해야 한다. 야근한 시간만큼 주간 근로를 줄여 주 52시간을 맞추기 위해서다. 관리자급인 팀장, 파트장에게는 52시간 이상을 근무하는 팀원이 있을 경우 인사상에 불이익을 주겠다는 내용도 전달했다.삼성전자 관계자는 "근태 시스템으로 근로시간을 엄격히 적용하는 것 만으로는 업무 특성을 반영하기 어려워 주 52시간을 넘어서는 팀원들이 나타났고 이를 관리자에게 책임지게 하는 것도 과도하다는 지적들이 있었다"면서 "이에따라 최종적으로 선택적 근로시간제 도입을 결정했다"고 말했다.삼성전자 내부에선 "지난 1월부터 시작한 주 52시간 근무는 근무시간 규정이 지나치게 경직돼 있어 신제품 개발에 차질을 빚을 수 있다"는 우려가 제기됐다. 실제로 IT모바일(IM) 부문의 경우 갤럭시S, 갤럭시노트 등 전략 제품 개발에 나설때 핵심 인재들이 밤을 새가며 R&D 작업에 집중해야 한다. 계절 가전인 에어컨 생산 공장의 경우 비수기에는 부분 조업에 나설 정도로 한가하지만 성수기에는 24시간 가동을 해도 물량을 맞추기 어렵다.때문에 현재 3개월로 규정된 '탄력적 근로시간제'를 1년으로 확대해야 한다는 것이 삼성전자를 비롯한 많은 기업들의 의견이었다. 1년간 주당 평균 근로시간을 52시간으로 맞추는 것을 전제로 특정 기간에는 최대 64시간 일할 수 있도록 해 제품 개발에 차질이 없도록 해달라는 주문이었다. 국가 차원의 경쟁력 약화도 우려된다. 미국 기업들은 연봉 10만달러 이상 직원들에게는 근로시간 제한이 없다. 주로 연구직들에게 해당되는 만큼 근로시간 단축이 R&D 역량을 떨어뜨릴 수 있다는 지적이다.이에 대해 고용노동부는 부정적인 입장이다. 우선 7월부터 주 52시간 근무를 한 뒤 실태 조사를 통해 문제점이 있으면 제도 개선에 나서겠다는 입장이다. 삼성전자가 '선택적 근로시간제'를 적용할 수 밖에 없었던 배경이다.넷마블 게임즈는 지난달 '선택적 근로시간제'를 도입했다. 업무 협업을 위한 코어타임(오전 10시~ 오후 4시, 점심시간 1시간 포함) 근무시간을 제외하고 나머지 업무시간을 자율적으로 선택, 조절할 수있게 했다. 개인이 출퇴근 시간을 조정할 수 있게 돼 직원들은 오후 4시에도 퇴근이 가능해졌다.사전 연장근로 신청을 한 경우를 제외하면 야간, 휴일은 물론 월 기본 근로시간을 초과하는 연장근무도 일체 금지시켰다. 넷마블 게임즈를 비롯해 R&D 비중이 높은 IT 업계는 '선택적 근로시간제' 도입을 적극 검토하고 있다.재계 1위 삼성전자 역시 '선택적 근로시간제'를 도입하며 재계 전반에 걸쳐 '탄력적 근로시간제'와 '선택적 근로시간제'를 이달 중 도입할 것으로 전망된다. 사내 근태 시스템 등을 개편하기 위해 시간이 필요한 만큼 7월 법 시행전 사내 도입을 마무리 지어야 하기 때문이다.재계 관계자는 "제도 마다 장단점이 있지만 현재 R&D 비중이 높은 회사들은 '선택적 근로시간제'를 도입하는 것이 더 유리하다는 의견들이 많다"면서 "가장 먼저 예행연습에 나서고 주 52시간 근로를 선제 도입했던 삼성전자가 '선택적 근로시간제'를 선택한 만큼 나머지 기업들도 근로제도 개편 등에 조만간 나설 것으로 전망된다"고 말했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.