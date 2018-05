방탄소년단은 세 번째 정규 앨범 LOVE YOURSELF 轉 ‘Tear’를 Y-O-U-R 총 네 가지 버전으로 오는 18일 발매한다.

방탄소년단은 11일 공식 홈페이지와 사회관계망서비스(SNS) 채널을 통해 LOVE YOURSELF 轉 ‘Tear’의 Y 버전과 U 버전을 선보였다.