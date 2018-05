[굿모닝 증시]코스피 저점 확인…반도체株 다시 주목

[아시아경제 권성회 기자] 지난 2일부터 5거래일 연속 하락세를 보였던 코스피는 전날인 10일 20포인트 이상 상승하며 반등에 성공했다. 북미 정상회담 일정이 구체화되면서전문가들은 코스피가 저점을 확인했고, 추가 하락 가능성은 낮은 것으로 판단하고 있다. 미국·중국과 한반도를 둘러싼 국제 정세가 안정세를 찾고 있고지난해 국내증시를 이끌었던 반도체주에 대한 관심도 다시 높아지고 있다. 전날는 1.38% 상승했고,도 2.88% 올랐다. 2분기 실적에코스피가 6일 만에 반등에 성공했다. 외국인 매도세가 지속되고 투자심리가 여전히 불안한 상황이지만 중요한 지지대를전일 코스피에서는 마이크 폼페이오 미국 국무장관의 방북으로 인해 북미 정상회담이 가시화되면서 철강, 금속, 건설 등 대북 관련주들이 강세를 보였지만SK하이닉스의 경우 4월 말에 2분기 영업이익 컨센서스가 상승한 후 5월 들어 변화가 없었고, 그 과정에서 주가가 등락했지만 4월 말 저점이 60일다음주에도 국내 증시는 중립 수준의 흐름을 전개할 것으로 예상한다. 중국 4월 수출입 호조, 미국 물가 지표 안정화 등다만 국내 증시는 여타 신흥국 대비 상대적으로 안전구간 내 머물러 있기에 추가 낙폭은 제한적일 것으로 판단한다. 최근 자국 내 통화 가치가 폭락한업종별로는 2분기에도 수출, 이익모멘텀이 유효한 IT(반도체, IT 하드웨어)가 상대적으로 매력적일 것으로 판단한다. 국내 주요 수출 품목 중 반도체는

지난해 높은 기고효과에도 4월 수출 기준 전년 동기 대비 37% 증가했으며, IT 업종의 2분기 영업이익 컨센서스는 4월 저점을 다진 뒤 반등 추세에