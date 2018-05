[허진석의 문화 프리즘]김은진 개인전 '벚꽃'

김은진은 2017년 8월20일부터 아흐레 동안 아나톨리아의 서쪽 절반을 여행했다. 건조한 밀밭이 끝없이 펼쳐진 고원을 가로지를 때나 올리브 숲을 지날 때나 그는 한결같았다. 나른한 시선으로 풍경과 각막 사이 어딘가, 진공 속을 바라보는 것 같았다. 그는 무라카미 하루키의 소설을 읽다가 잠들었고 깨어나면 다시 그 시선으로 풍경과 대면했다. 그의 눈이 언제 번뜩였는지 나는 모른다. 나에게는 내가 바라보는 나의 풍경만이 중요했기 때문이다. 그는 뜨거운 바위에 올라 똬리를 틀고 햇볕을 흡수하는 파충류와도 같았다. 그래서 나중에 그의 소셜미디어서비스(SNS)에서 이런 멘션을 발견했을 때 놀라거나 비웃지 못했다."지금은 북부 이탈리아에 있다. 파리의 대규모 회고전이니 베니스 비엔날레니 하는 직업적 핑계를 대고 왔지만, 사실 그리웠던 것은 뜨거운 햇볕과 오래된 벽돌들의 꾀죄죄한 얼룩과 신발 바닥을 뚫고 올라오는 바닥 타일의 감촉이었던 것 같다. 오랜 시간 쪼그리고 앉아 햇볕에 등을 대주고 그렇게 내 피도 다시 데우고."김은진은 2015년에 이르러 미술가로서 움직일 수 없는 위치를 확보하는 것 같다. 그는 금호미술관에서 개인전을 열었는데 이때 걸린 작품들은 압도적인 힘으로 관객들을 사로잡는다. 뛰어난 평론가들이 김은진의 작품, 특히 냉장고에 대해 본격적으로 글을 썼고 이 과정에서 화가의 정체성은 구체적으로 윤곽을 드러낸다. 류병학은 '내가 보기에'라고 전제했지만 사실은 아주 강한 확신을 가지고 "그녀의 작품들은 늘 '죽음'이라는 주제를 관통하고 있다"고 짚어낸다. 그는 김은진의 '냉장고'를 제시하며 "히에로니무스의 '세속적 쾌락'을 냉장고로 전이시킨 것처럼 보인다. … 흥미진진한 미스터리 스릴러 영화를 보는 것처럼 느껴진다. 모든 작품이 그렇겠지만 김은진의 작품은 직접 보아야만 한다"고 썼다.죽음에 대한 체험 또는 예감은 김은진의 작품을 바라보는 관객이 공유하는 코드다. 김인선은 죽음을 주제로 작가와 긴 대화를 나눈 다음 "죽음에 대하여 집요하리만치 들여다보고, 상상하고, 떠올리며 자신의 화면을 채워나가고 있었다"고 전했다. 그는 쓰기를 "화면에는 살과 피, 내장 등을 연상하게 하는 육(肉)적인 색채와 형상들로 가득한데, 이는 죽음과 삶에 대한 집착 등으로 뒤엉켜 있는 작가의 의식 속 풍경을 묘사한 것임을 짐작케 한다"고 했다. 예민한 그의 촉수는 그래서 "죽음을 앞둔 누군가의 회고적 이야기 같기도 하고 또 한편 삶의 제한된 시간을 즐기고 누리고자 하는 강렬한 선언 같기도 하다는 어딘가 이중적인 느낌"을 감지해내는 것이다."작업실 위층에 헬스장이 있는데 엄청 쾅쾅대면서 일 년 내내 운동을 하며 잉여 에너지를 불태우죠. 저럴 거면 차라리 먹지 말고 운동을 안 하면 되지 뭐 하러 저리 많이 먹고 남은 에너지 없앤다고 자기 몸을 저렇게 괴롭히고 왜곡할까, 뭐 이런 생각도 들었고요. 우리가 마치 사냥감 같다고도 생각했어요. 아이들 입시도 그렇고…. 미친 경쟁시켜서 누구 좋으라고 이렇게 힘들게 만드나. 아우, 인생 짧은데. 뭐 이런 생각을 하다 인생이 애처로워 '벚꽃'으로 콘셉트를 잡았습니다."개인전한국화의 재발견(2011), 핑Over the Forrest차도살인지계, 프리여성 비엔날레정물예찬, 어떤낯섦(이상 2미술치료, 인간과 인형(이상ㆍ단체전)huhball@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.