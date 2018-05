IPTV 가입자수, 9년만에 케이블TV 앞질렀다

IPTV가입자 수가 9년만에 케이블TV 가입자 수를 앞질렀다. 지난해 11월 IPTV 가입자 수는 1422만281명, 케이블TV 가입자 수는 1409만7123명을 기록했다. 다만 6개월 평균값으로는 여전히 케이블TV가 근소하게 앞섰다.6개월 평균값을 따로 산정하는 이유는 방송법 제8조, IPTV법 제13조에 따라 시장점유율 합산규제 저촉 여부를 판단하기 위함이다. 특정 유료방송 사업자는 해당 사업자와 특수관계자인 유료방송 사업자를 합산한 가입자 수가 전체 유료방송 가입자 수의 3분의 1을 초과하지 못한다. 이때 판단 기준은 월별이 아니라 6개월 평균값으로 적용된다.10일 과학기술정보통신부는 종합유선방송(SO, 케이블TV), 위성방송, 인터넷멀티미디어방송(IPTV)의 '2017년 하반기 가입자 수 조사·검증 및 시장점유율 산정 결과'를 발표했다.월별 기준으로 보면 2017년 11월 말부터, IPTV가입자 수가 SO 가입자 수를 앞선 것으로 나타났다. IPTV가 2008년 11월 상용서비스를 제공한 이후 9년 만이다. 12월에는 격차가 더 벌어졌다. 12월 IPTV는 1432만5496명, 케이블TV는 1403만6693명을 기록했다. 11월 12만3158명 차이가 12월 28만8803명 차이로 커졌다.6개월 평균값 기준으로 보면, 총 유료방송 가입자 수는 3137만88명으로 집계됐다. 2017년 상반기 대비 91만 명이 증가늘었다.매체별 6개월간 평균 가입자 수는 SO 1409만1924명(시장점유율 44.92%), IPTV 1403만8842명(44.75%), 위성방송 323만9322명(10.33%) 순으로 나타났다.6개월간 평균 가입자수를 사업자별로 살펴보면, KT는 633만9759명(점유율 20.21%), SK브로드밴드 428만3228명(13.65%), CJ헬로 410만8644명(13.10%), LG유플러스 341만5855명(10.89%), KT스카이라이프 323만9322명(10.33%) 순으로 집계됐다.특수관계자인 KT와 KT스카이라이프를 합산 시장점유율(30.54%)은 규제 상한선(33.33%)에 못 미쳤다. 합산 가입자 수는 지난 2017년 상반기 대비 31만명(시장점유율 0.09%p↑) 증가한 957만9081명을 기록했다.한편 관련 규정에 따라, 위성방송 수신만 가능한 예외지역 가입자 10만명 및 공동수신설비 유지보수 계약자 36만명은 가입자 수로 포함하지 않았다고 과기정통부는 설명했다.또한 KT와 KT스카이라이프의 방송서비스가 단일 셋톱박스를 통해 제공되는 OTS(올레TV스카이라이프)상품의 가입자 185만명은 중복 산정을 방지하기 위해 KT 87만명, KT스카이라이프 98만명으로 나눠 산정했다.과기정통부는 "이번 산정·검증 결과는 위성방송 수신만 가능한 예외지역의 가입자는 제외하는 등 시장점유율 규제 목적에 따라 산출된 결과"라며서 "실제 유료방송을 시청하는 총 가입자 수와는 차이가 있어 유료방송 사업자가 가입자 규모를 기반으로 계약 등을 체결할 때 활용하는 가입자 수와는 상이할 수 있다"고 밝혔다.

