미중 무역갈등 첫 희생양…ZTE, 결국 주요사업 중단

[아시아경제 조슬기나 기자] 미국의 제재대상에 오른 중국 통신장비업체 중싱그룹(ZTE)이 결국 미중 무역갈등의 첫 희생양이 됐다. 제재 발표 한달만에 회사 주요 영업활동을 중단한 것은 물론, 모바일 사업부를 경쟁사에 매각하는 방안까지 고려 중이다.월스트리트저널(WSJ)에 따르면 선전에 본사를 둔 ZTE는 9일(현지시간) 홍콩증권거래소에 제출한 자료에서 "회사의 주요 영업활동이 중단됐다(major operating activities of the Company have ceased)"고 밝혔다.WSJ는 "ZTE의 이번 발표는 미중 간 무역갈등이 심화되고 있음을 보여준다"며 "첨단기술 분야에서 중국을 견제하고자하는 미국의 야심과도 연계된다"고 평가했다.ZTE 이슈는 현재 진행 중인 미중 무역대표단의 주요 협상의제이기도 하다. 지난 3~4일 이뤄진 1차 무역대화에서 큰 접근을 이루지 못한 양국은 조만간 2차 대화를 진행한다.이와 관련 ZTE는 "긍정적인 결과를 도출하기 위해 미국측과 적극적으로 소통하고 있다"고 이날 밝혔다. 또한