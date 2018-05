가장 영향력 있는 인물 '시진핑'…문 대통령 54위

[아시아경제 국제부 기자] 미국 경제전문지 포브스가 뽑은 '세계에서 가장 영향력 있는 인물'(The World's Most Powerful People) 1위에 시진핑(習近平) 중국 국가주석이 선정됐다.포브스는 자본력, 영향력 등을 종합적으로 분석해 영향력 있는 인물 75명을 뽑아 8일(현지시간) 발표했다.시 주석은 올해 처음으로 1위에 올랐다. 시 주석은 지난 3월 전국인민대표대회에서 헌법개정을 하며 장기집권의 틀을 마련한 바 있다.지난해까지 4년 연속으로 1위였던 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 2위가 됐다. 푸틴 대통령은 지난 3월에 있었던 대선에서 약 77%의 득표율을 기록하며 4기 집권에 성공했다. 그는 2024년까지 자리를 지킬 예정이다.3위는 도널드 트럼프 미국 대통령이 차지했다. 정책을 추진하는 데 일부 어려움을 겪고 있고, 권력기관의 수사까지 받는 중이지만 여전히 세계 최대의 경제·군사 대국의 지도자라는 게 포브스의 설명이다.4위에는 앙겔라 마르켈 독일 총리가 올랐다. 앙겔라 총리는 지난해 총선을 승리로 이끌고 대연정을 출범시켰다. 다만 브렉시트와 유럽 내 반이민정서 등 풀어야 할 과제가 여럿이다.문재인 대통령은 54위를 차지했다. 취임 1년 내에 평창 동계올림픽을 성공적으로 개최했고, 북한과 평화 협상을 시작한 데 포브스는 집중했다. 김정은 북한 국무위원장은 36위였다.5~10위에는 제프 베이저스 아마존 최고경영자(CEO), 프란치스코 교황, 빌 게이츠 마이크로소프트(MS) 창업자, 빈살만 사우디 왕세자, 나렌드라 모디 인도 총리, 래리 페이지 구글 공동창업자가 이름을 올렸다. 김용 세계은행 총재는 41위에 선정됐다.

