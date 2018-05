'엎치락뒤치락'…"아모레와 LG생활건강, 누가 1위야?"

[아시아경제 박미주 기자]그룹과이 업계 1위를 놓고 순위권 다툼을 벌이고 있다.이 지난해에을 제치고 3년 만에 업계 1위 자리를 탈환했는데 이번 올해 1분기 실적에서는 매출 기준이, 영업이익 기준으로는이 1위를 차지하며 업계 이목이 집중되고 있다.9일 관련업계에 따르면 올해 1분기은 전년 동기 대비 10% 감소한 1조6643억원의 매출과 27% 감소한 2781억원의 영업이익을 기록했다. 같은 기간은 6.5% 증가한 1조6592억원의 매출과 9.2% 증가한 2837억원의 영업이익을 기록했다.앞서 지난해 매출 기준으로는을 제치고 3년 만에 1위를 탈환했다. 중국의 고고도미사일방어체계(THAADㆍ사드) 배치 보복에도 실적이 증가한 데 따른 영향이다.의 지난해 매출액은 6조2705억원, 영업이익은 9303억원으로 각각 전년보다 2.9%, 5.6% 증가했다.은 올해 1분기에도 역대 최고 분기실적을 달성했다. 매출은 2005년 3분기 이후 50분기, 영업이익은 2005년 1분기 이후 52분기 각각 증가했다.방한 관광객수 회복이 더디고 내수 정체가 계속되고 있는 상황에서도 외부 환경에 흔들림 없이 성장해 온 럭셔리 화장품이 국내와 해외에서 고성장을 이어가며 전사 매출과 영업이익의 성장을 견인했다고 설명했다. 특히 전략적으로 집중하고 있는 ‘후’, ‘숨’, ‘오휘’ 등을 포함하는 럭셔리 화장품 사업은 국내와 중국 시장에서 소비자들의 선호가 꾸준히 이어지며 지속적으로 성장했다.반면그룹의 지난해 매출은 6조291억원, 영업이익은 7315억원으로 전년보다 각각 10%, 32.4% 감소했다. 화장품과 중국 사업 비중이 높은은 올해 1분기까지 사드 여파를 고스란히 받으며 실적 감소세를 이어갔다.계열사별로은 같은 기간 9% 감소한 1조4316억원의 매출과 26% 감소한 2359억원의 영업이익을 기록했다. 주력 계열사인은 중국인 관광객 감소와 면세 채널 유통 건전화 노력, 주요 관광 상권의 위축 등으로 실적이 줄었다. 국내 사업 매출은 전년 동기 대비 약 15% 감소해 9408억원을 기록했고 영업이익은 약 33% 감소해 1575억원을 기록했다. 해외 사업의 매출은 전년 동기 대비 5% 성장한 5008억원을 달성했지만 영업이익은 7% 감소해 815억원을 기록했다.이니스프리는 1분기 매출이 전년 동기보다 18% 감소한 1627억원, 영업이익은 29% 감소한 329억원을 기록했다. 관광객 감소 영향으로 면세 채널과 주요 상권 내 로드숍 매출이 부진했다. 같은 기간 에뛰드는 20% 감소한 648억원의 매출을 기록했고 영업이익은 적자 전환했다. 면세 채널과 주요 중심 상권 매출의 부진이 이유였다. 에스쁘아 역시 매출은 124억원으로 1% 줄었고 영업이익은 적자로 돌아섰다.에스트라 매출은 2% 성장한 282억원, 영업이익은 4% 감소한 11억원을 기록했다. 에스트라는 이너 뷰티 제품의 판매 증가로 매출이 소폭 증가했다. 아모스프로페셔널의 매출은 1% 성장한 259억원, 영업이익은 5% 성장한 76억원을 기록했다. 'It's Glow' 등 신제품 출시와 시즌 컬러 트렌드 세미나 개최를 통해 컬러 카테고리 경쟁력을 강화하며 매출과 영업이익이 성장했다.그룹은 혁신 상품 개발, 고객 경험 혁신, 디지털 혁신 등 3대 경영 원칙을 기반으로 지속적인 성장의 발판을 마련하기 위해 최선을 다한다는 계획이다. 회사 관계자는 "실적 개선의 교두보를 마련하고 글로벌 기업으로 도약하기 위해 글로벌 시장 공략에 박차를 가했다"며 "이달 중에는 헤라가 최초로 아세안 시장인 싱가포르에 진출할 예정이기도 해 지속적인 해외 시장 개척의 기조를 이어나갈 계획"이라고 말했다.

