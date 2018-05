[아시아경제 온라인이슈팀]걸 그룹 페이버릿(FAVORITE ) 두 번째 미니앨범 '러브 러브즈 투 러브 러브(Love Loves To Love Love)' 발매기념 쇼케이스가 9일 오후 서울 강남구 논현동 일지아트홀에서 열렸다.이날 쇼케이스에 참석한 페이버릿 서연이 멋진 무대를 선보이고 있다.

