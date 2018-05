롯데백화점 광주, 여름상품·해외유명브랜드 대전 진행

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 지난주까지 대지를 적시던 봄비가 지나가고 5월 중순부터는 때 이른 무더위가 예상되면서, 여름 상품 행사 준비에 유통업계가 발 빠르게 움직이고 있다.롯데백화점 광주점에 따르면 5월 9일부터 13일까지 ‘스포츠·아웃도어 여름 상품전’ 및 ‘초여름 해외 유명 브랜드 데일리룩 대전 & 역시즌 상품전’이라는 테마로 대형행사가 진행된다.우선 9층 점행사장에서는 ‘아디다스 VS 나이키 스포츠 라이벌 대전’이 진행된다.같은 장소에서 아웃도어 행사도 풍성하게 전개된다. 블랙야크, 밀레, 빈폴아웃도어, 아이더, 네파 등 인기 아웃도어 브랜드의 봄·여름 상품을 최대 60%까지 할인 된 가격에 만나 볼 수 있다.지하 1층 행사장에서는 ‘프렌치 시크 데일리룩의 완성, 해외 유명 브랜드 대전’이 진행된다.여름시즌 역시즌 상품 행사도 같이 진행될 예정이다.또한 3층 박성룡 모피에서는 5월 24일까지 ‘미리 준비하는 겨울’이라는 테마로 옷장 속에서 잠자는 밍크코트를 매장에 가지고 오면 18년 신상품 밍크 롱코트와 롱베스트를 정상가 대비 40% 할인 판매하는 행사가 진행 된다.

