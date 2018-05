포티스, 동남아 화장품 유통사업 본격화

포티스 포티스 현재가 2,360 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,390 close

[팍스넷데일리 공도윤 기자]가 동남아 화장품 유통 이커머스(E-Commerce) 부문에서 테스트버전 스킨케어 2종으로 3개월만에 매출 12억원을 달성했다.는 태국판 ‘렛미인(tvN)’인 ‘Let Me In Thailand’를 통해 ‘Let Me In BEAUTY’의 스킨케어 제품을 홍보·판매했다.회사 관계자는 9일 “현지 방송을 통해 제품을 홍보하면서 고객층에게 최적화된 마케팅을 구사해 단기간에 현지에 한류 화장품에 대한 인지도를 확고히 할 수 있었다”며 “현지 유통·제조사와 협업해 자체 생산 및 유통으로 수익성도 극대화했다”고 말했다.는 태국에서의 성공적인 테스트 결과를 바탕으로 동남아 각 지역별 특성에 맞는 마케팅 전략을 수립해 국내외 각종 브랜드의 화장품 및 자사브랜드 화장품을 판매할 예정이다. 또 자체 오프라인 매장 설립도 준비 중이다.공도윤 기자 dygong@paxnet.kr