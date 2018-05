‘호남고속철 담합’ 현대건설, 과징금 304억 확정

[아시아경제 장용진 기자]대법원 3부(주심 김창석 대법관)는 현대건설이 “304억원의 과징금을 취소해달라”며 공정거래위원회를 상대로 낸 소송의 상고심에서 원고 패소 판결한 원심을 확정했다고 9일 밝혔다.공정위에 따르면 현대건설을 비롯한 7개 대형건설사들은 지난 2009년 6월경 최저낙찰제로 입찰한 호남고속철도 노반 신설공사 13개 공구 모두를 분할해 낙찰받기로 합의했다.이후 이들 7개 대형 건설사의 공구분할 합의를 받아들인 다른 14개 건설사는 1차 입찰공고일(2009년 7월31일) 이전 전체 공구를 A, B, C 3개 그룹으로 나눠 각 그룹에 배정될 공구수를 정하고 추첨을 통해 낙찰예정자를 결정했다. 7개 대형건설사들은 공구를 배정받지 못한 A그룹에 속한 현대건설과 대우건설에는 차후에 발주되는 최저가낙찰제 철도 공사에 대한 수주우선권을 주기로 합의했다.이후 공구별 낙찰예정사의 담당자는 입찰일 당일 또는 3∼4일 전에 현대건설을 포함한 들러리 응찰사 담당자에게 투찰가격을 유선 등으로 알려 줬고, 들러리 응찰사는 낙찰예정사가 정해 준 투찰가격에 따라 들러리 응찰을 했다.그러자 현대건설은 “들러리 입찰은 독자적인 부당 공동행위가 아니라 공구분할 합의를 실행하기 위한 사후적 행위로 과징금 부과대상이 아니다"라며 소송을 냈다. 현대건철 측은 "공정거래법 22조에 따라 전체 공구에 대해 20억원의 한도에서 과징금이 부과될 수 있을 뿐”이라며 “공정위가 13개 공구의 각 매출액을 합산해 과징금 산정을 위한 관련매출액을 산정한 것은 위법하다”고 주장했다.공정거래법 제22조는 담함행위에 대해 최대 매출액의 10%까지 과징금을 부과할 수 있도록 규정하면서 매출액이 없는 경우에는 20억원을 초과하지 않는 범위에서 과징금을 부과하도록 규정하고 있다.2심제로 진행되는 공정위 사건의 1심 법원인 서울고법은 “입찰 담합을 통해 실제 낙찰을 받았는지 여부에 따라 매출액을 다르게 산정되지 않는다”며 원고 패소 판결했다. 아예 공정거래법 22조에서 정한 '매출액이 없는 경우'란 아예 낙찰이 되지 않은 경우를 말하는 것이지 담합행위 결과로 특정업체가 낙찰을 받았다면 매출이 발생한 것으로 봐야 한다는 판단이다.대법원 역시 “현대건설이 이 사건 공동행위를 주도했고, 13개 공구 낙찰예정 건설사들이 알려 준 투찰가격으로 들러리 응찰을 함으로써 이 사건 공동행위에 가담했다”며 “따라서 들러리 응찰을 한 13개 공구 전부의 계약금액을 합하는 방법으로 (과징금 산정을 위한) 관련매출액을 산정한 공정위 조치는 적법하다”고 판시했다.

