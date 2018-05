[구글I/O]메일 문장 추천·사진 속 문서 PDF로 바꿔준다

[마운틴뷰(미국)=아시아경제 한진주 기자] 이메일에 쓸 내용을 추천해주는 지메일. 사진의 밝기를 스스로 조절해주는 구글 포토. 한마디로 여러개 명령을 할 수 있는 구글 어시스턴트. 구글이 인공지능(AI)으로 서비스를 무장시키고 있다.8일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 구글의 연례 개발자회의 구글 I/O 2018에서 순다 피차이 최고경영자(CEO)는 "AI가 전 세계 이용자들의 문제를 해결하고 구글은 제품에 AI를 적용해 이용자들의 시간을 절약하기 위해 노력하고 있다"며 "완벽한 어시스턴트를 만들어 사용자가 중요한 것에 집중할 수 있도록 하는 것이 구글의이날 구글은 지메일의 '스마트 컴포즈(smart compose)' 기능을 공개했다. 이메일을 작성할 때 맥락을 이해해서 더 빠르고 효율적으로 메일을 작성할 수 있게 도와주는 기능이다. 친구와 저녁 약속을 잡기 위한 메일을 쓰고 있을 때 스마트 컴포즈 기능을 이용하면 AI가 필요한 문장을 제안한다.구글은 사진 관리 서비스 '구글 포토'에서 문서를 촬영했는지 인식해서 PDF 파일로 바꿔주는 기능도 제공할 예정이다. AI가 사진을 더 깔끔하게 보정해주는 기능도 추가된다. 사진의 밝기를 조절해주거나 과거에 찍은 흑백사진을 컬러로 바꿔주는 기능, 사진의 주인공만 컬러를 입히는 기능 등을 적용할 예정이다.그중에서도 가장 똑똑해진 서비스는 단연 '구글 어시스턴트'다. 2년 전 공개된 이후 다양한 기기에 적용되면서 구글의 대표 AI 서비스로 성장했다. 구글 어시스턴트는 타인에게 말하는 것과 자신에게 말하는 것을 구분하는 수준에 도달했다. 호출 명령어를 넣지 않아도 자신에게 말을 거는 상황을 이해해 더 긴 대화가 가능해졌다. 또 어린이에게 더 친절하게 답변해주는 기능도 적용된다.스콧 허프만 구글 어시스턴트 엔지니어링 부사장은 "대화를 이해하려면 사용 환경을 파악해야 한다. 어시스턴트는 자신에게 말할 때와 다른 사람에게 말하는 것을 구분한다"며 "헤이 구글을 계속 얘기하지 않아도 자연스럽게 대화할 수 있다"고 말했다.현재 구글 어시스턴트는 30개 언어를 지원하며 80개국에서 이용 가능하다. 스콧 허프만 부사장은 "구글 어시스턴트는 5억대 이상의 기기에 탑재돼있고 40개 이상의 차량 제조사 브랜드, 500개 이상 제조사의 기기에 적용돼있다"고 밝혔다.이날 구글은 어시스턴트에 ▲말할 때 마다 호출해야 하는 불편함을 줄인 '지속되는 대화(continuous conversation)' ▲한 문장에 여러가지 업무를 명령할 수 있는 '다양한 액션(multiful action)' ▲아이들이 예의있게 질문할 때 칭찬해주는 '프리티 플리즈(pretty please)' 기능을 추가하겠다고 밝혔다.구글 어시스턴트의 음성도 8개로 확대된다. 유명 뮤지션 존 레전드의 목소리도 구글 홈이나 어시스턴트가 탑재된 기기에서 들을 수 있게 된다. 또한 구글 지도의 내비게이션에도 구글 어시스턴트가 탑재되면 운전하면서도 음성 명령을 내릴 수 있다.이밖에도 구글은 '구글 어시스턴트'에 음식 배달·주문 기능을 도입한다. 도미노피자나 세븐일레븐, 스타벅스, 던킨도너츠 등 F&B 브랜드 뿐 아니라 도어대쉬, 저스트잇 등 음식 배달 서비스와도 연동할 계획이다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.