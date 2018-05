美대통령의 여성 편력과 이를 냉철하게 다스린 ‘영부인의 분노’

[아시아경제 김희윤 기자]6일(현지시간) 워싱턴포스트(WP)sms 트럼프 대통령과 멜라니아 여사가 각방을 쓰며 독립생활을 영위하고 있다고 보도했다. 당초 트럼프 대통령 당선 후에도 반년 가까이 뉴욕 트럼프타워에 머물며 백악관 입주를 미룬 바 있는 멜라니아는 최근 남편을 둘러싼 포르노 배우 스캔들이 합의금 논란으로 번지며 논란이 되자 백악관 이스트 윙(동관)에 주로 머물며 자신의 업무에 몰두하고 있다고 WP는 전했다.그런가 하면 7일(현지시간) 워싱턴 D.C 백악관 로즈가든에서 열린 공식 석상에선 다정한 볼 키스를 선보이며 소원한 관계를 잠시간 잠재우기도 했다. 역대 영부인이 주도해온 독자적 사회활동 캠페인에 발맞춰 멜라니아의 캠페인 ‘비 베스트(Be Best)’가 첫선을 보이는 자리인 만큼 트럼프 대통령이 직접 참석해 힘을 실어줌과 동시에 다정한 분위기를 연출해 일각서 제기된 불화설을 일축했다는 평가를 받았다.섹스 스캔들로 남편에게 분노한 영부인은 멜라니아가 처음이 아니다. 빌 클린턴 전 대통령이 르윈스키 스캔들로 곤욕을 치르고 있을 때 당시 영부인인 힐러리는 대외적으로는 남편을 용서했다고 나섰지만, 백악관에 돌아와선 “망할 녀석(goddamn bastard)”이라고 소리치며 난투극을 벌였고, 이튿날 백악관 침구 담당 직원은 피투성이가 된 대통령 부부의 침대를 치우곤 했다고 출입 기자와의 인터뷰에서 밝히기도 했다.스캔들을 넘어 남편의 엽색행각에 고통 받은 영부인도 있었다. 1963년 존 케네디 전 대통령은 백악관 인턴으로 들어온 10대 소녀 미미 파네스톡과 성관계를 가졌고, 이는 40년 뒤인 2003년 뉴욕 일간 데일리뉴스 보도를 통해 사실로 밝혀졌다. 이후 2012년 당사자인 미미는 회고록을 발간, 당시 자신과 케네디 대통령의 은밀한 만남을 반세기가 지나서야 고백했다.놀랍게도 영부인 재클린은 이 사실을 알고 있었을뿐더러, 이후 불거진 톱스타 마릴린 먼로와 남편의 관계도 이미 인지하고 있었다. 한편 케네디 대통령은 당시 절친했던 민주당 상원 원내대표 비서 보비 베이커에게 “매일 다른 여자를 만나지 않으면 두통이 온다”고 호소했음이 재클린의 전기에 실린 바 있다.트럼프 대통령의 스캔들로 부부관계는 악화일로에 놓인 듯 보였으나 멜라니아는 이를 오히려 기회로 삼고 대외활동을 더욱 넓혀가고 있는 상황. 지난달 21일(현지시간) 바버라 부시 여사 장례식에 남편 없이 혼자 참석한 멜라니아는 오바마 전 대통령 부부, 클린턴 전 대통령 부부, 조지 W 부시 부부와 함께 어깨를 나란히 하며 홀로서기에 나섰다.이에 트럼프 대통령 취임 16개월 만에 캠페인 ‘비 베스트’(Be Best) 발표를 통해 존재감을 드러낸 멜라니아 여사의 향후 행보에 귀추가 주목되고 있다.

