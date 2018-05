LG G7 가격 89만8700원…G6보다 '싸다'

[아시아경제 임온유 기자] LG전자 신형 프리미엄 스마트폰 'LG G7 씽큐'가 1년 전 출시된 'LG G6' 보다 싸게 판매된다. 반면 화면 크기는 커지고 카메라 화소수는 높아졌다.8일 관련업계에 따르면 LG전자는 이동통신3사는 G7 출고가를 89만8700원으로 확정했다. 이는 지난해 3월 출시된 G6(89만9800원) 출고가 대비 1100원 싼 가격이다. G7의 램과 저장공간 크기는 각각 4GB·64GB다. 이보다 대용량인 G7+(6GB/256GB) 출고가는 97만6800원이다.G7의 화면 크기는 6.1인치로 G6 화면 대비 0.4인치 커지고 전후면 카메라 화소수도 300만 화소씩 높아졌다. 그럼에도 출고가가 인하된 데는 3년 연속 프리미엄 스마트폰 흥행 실패를 끊으려는 LG전자의 의지가 바탕이 된 것으로 보인다.황정환 LG전자 MC사업본부장은 지난 3일 G7 간담회에서 "LG전자는 소비자의 마음과 같다"며 "'Better quality, lower price(더 나은 품질, 더 낮은 가격)'를 실현하기 위해 노력하겠다"고 말한 바 있다.LG전자 관계자는 "G7 제품 제원과 서비스 등을 다각도로 고려해 소비자 가치를 높일 수 있도록 책정했다"고 말했다.

