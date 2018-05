靑 "GMO 완전표시제, 물가 상승·통상 마찰 우려…신중한 판단 필요"

GMO(유전자변형농산물) 완전표시제 시민청원단원들이 지난달 2일 서울 종로구 교보빌딩 앞에서 기자회견 및 거리 캠페인을 열고 GMO 완전표시제를 촉구하고 있다.

이민찬 기자 leemin@asiae.co.kr









[아시아경제 이민찬 기자] 청와대는 8일 GMO(유전자변형농산물) 완전표시제 시행과 관련해 "이진석 청와대 사회정책비서관은 이날 청와대 소셜미디어 '11시50분 청와대입니다'를 통해 'GMO 완전표시제 시행을 촉구합니다!' 국민청원에 대해 이 같이 답변했다. 지난 3월12일 게시된 이 청원에는 한 달 동안 21만6886명이 참여했다. 청원인은 ▲GMO 사용 식품은 예외 없이 GMO 표시 ▲공공·학교 급식에 GMO 식품을 완전 제외하자는 요구에 대해 이 비서관은 "기름, 전분, 당이 문제인데 GMO 단백질이 남아있지 않아 현재 기준으로 GMO식품은 공공급식에 쓰이지 않는 셈"이라며 "다만 원재료 GMO 여부까지 표시하도록 하는 '완전표시제'가 시행된다면 그 후 완전 제외 여부를 논의할 수 있다"고 답했다.또 0.9% 이내의 GMO 혼입까지 'Non GMO' 표기하도록 허용해달라는 내용에 대해 이 비서관은 "소비자들은 Non GMO 표시 식품은 GMO가 전혀 포함되어 있지 않은 식품으로 인식하고 있는데, GMO가 0.9%까지 혼입된 제품까지 Non GMO 표시를 하도록 하면 소비자 혼란을 초래할 수 있고 국제적 추세와도 맞지 않다"고 말했다.