Á¦20È¸ ÇÔÆò³ªºñ´ëÃàÁ¦, 7³â ¿¬¼Ó ³ó¡¤Æ¯»êÇ° ÆÇ¸Å¾× 10¾ï µ¹ÆÄ

³ó¡¤Æ¯»ê¹° 10¾ï4Ãµ¿©¸¸ ¿ø ÆÇ¸Å ¸ÅÃâ ¿Ã·Á
±ÄÀº ³¯¾¾, Å¸ ÃàÁ¦¿Í ÀÏÁ¤ °ãÄ¡´Â ¾ÇÀç¿¡µµ ÀÔÀå°´ ¼ö 27¸¸¿© ¸í µ¹ÆÄ
[¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦ È£³²ÃëÀçº»ºÎ ±èÃá¼ö ±âÀÚ] Áö³´Þ 27ÀÏ °³¸·ÇØ 11ÀÏ°£ÀÇ ´ëÀåÁ¤À» ÆîÄ£ Á¦20È¸ ÇÔÆò³ªºñ´ëÃàÁ¦°¡ °æÁ¦ÃàÁ¦ÀÇ ÀÔÁö¸¦ È®°íÈ÷ ÇÏ¸ç ¼ºÈ²¸®¿¡ ³¡³µ´Ù.
ÇÔÆò±º(±º¼ö ¾Èº´È£)¿¡ µû¸£¸é, ¿ÃÇØ·Î ¼º³âÀ» ¸ÂÀÌÇÑ Á¦20È¸ ÇÔÆò³ªºñ´ëÃàÁ¦°¡ Áö³ 7ÀÏ ¹ã 6½Ã ÃàÁ¦ÇöÀå ÁÖ¹«´ë¿¡¼ ¿¸° Æó¸·½Ä Çà»ç¿Í ºÒ²É³îÀÌ¸¦ ³¡À¸·Î 11ÀÏ °£ÀÇ ÀÏÁ¤¿¡ ¸¶Ä§Ç¥¸¦ Âï¾ú´Ù.
¿ÃÇØ ³ªºñÃàÁ¦´Â È²±Ý¿¬ÈÞ±â°£(5¿ù6~7ÀÏ)¿¡ ¸¹Àº ºñ°¡ ³»¸®°í, Å¸ Áö¿ª ÃàÁ¦¿Í Çà»ç ±â°£ÀÌ °ãÄ¡´Â µî ¸¹Àº ¾ÇÀç¿¡µµ ÃÑ ÀÔÀå°´¼ö 27¸¸¿© ¸íÀ» ´Þ¼ºÇß´Ù.
±º¹ÎÀÌ Âü¿©ÇÑ ÃàÁ¦Àå³» ³ó¡¤Æ¯»ê¹° ¹× °¢Á¾ ÆÇ¸ÅÀå ÆÇ¸Å¾×Àº 10¾ï 4Ãµ¿©¸¸ ¿øÀÇ ¸ÅÃâÀ» ¿Ã¸®¸ç Áö³ 13È¸ ÃàÁ¦ºÎÅÍ 7³â ¿¬¼Ó(16È¸´Â ¼¼¿ùÈ£ Âü»ç·Î Ãë¼Ò) 10¾ï ¿øÀ» µ¹ÆÄÇß´Ù.
¡®ÇÔÆò³ªºñ! Ã»³âÀÌ µÇ¾î ¼¼°è·Î ºñ»óÇÏ´Ù¡¯¸¦ ÁÖÁ¦·Î ¿¸° ÀÌ¹ø ³ªºñÃàÁ¦´Â 24Á¾ 20¸¸ ¸¶¸®ÀÇ ³ªºñ°¡ ¿ì¾ÆÇÑ ³¯°¹ÁþÀ¸·Î °ü±¤°´µéÀ» ¸ÂÀÌÇß´Ù.
À¯Ã¤²É, ¹«²É, ²É¾ç±Íºñ µî ÇüÇü»ö»öÀÇ º½²ÉÀÌ ¸¸¹ßÇÑ µå³ÐÀº ÇÔÆòÃµ »ýÅÂ°ø¿ø°ú ¿¢½ºÆ÷ °ø¿ø¿¡´Â ¾Æ¸§´Ù¿î ²ÉÇâ±â¿¡ ÃëÇØ º½À» ¸¸³£ÇÏ´Â °ü±¤°´µéÀÇ Åº¼º ¼Ò¸®°¡ ²÷ÀÌÁö ¾Ê¾Ò´Ù.
Æ¯È÷ È·ÁÇÑ »öµé·Î ¹«ÀåÇÑ ²Éµé »çÀÌ·Î ³¯¾Æ´Ù´Ï´Â ³ªºñ¸¦ Á÷Á¢ º¸°í ¸¸Áö¸é¼ ÀÚ¿¬À» ÇÑ²¯ ´À³¥ ¼ö ÀÖ´Â ³ªºñ¡¤°ïÃæ»ýÅÂ°üÀº ÃàÁ¦ ±â°£ ³»³» ºÕºñ´Â °ü¶÷°´µé·Î ¹ß µðµô Æ´ÀÌ ¾ø¾ú´Ù.
33°³ÀÇ ´Ù¾çÇÑ Ã¼ÇèÇÁ·Î±×·¥Àº ¾ÆÀÌµé°ú ÇÔ²² º½³ªµéÀÌ¸¦ ³ª¿Â °¡Á·´ÜÀ§ °ü±¤°´µéÀÇ ¹ß°ÉÀ½À» »ç·ÎÀâ¾Ò´Ù.
ÆòÀÏ1È¸, ÈÞÀÏ2È¸¾¿ ¾î¸°ÀÌ µ¿¹Ý °ü±¤°´À» ´ë»óÀ¸·Î ¼±Âø¼ø 100¸í¿¡ ÇÑÇØ ¹«·á·Î ÁøÇàµÈ ¾ß¿Ü ³ªºñ³¯¸®±â´Â ´Ü¿¬ ÃÖ°íÀÇ ÀÎ±â Ã¼ÇèÇÁ·Î±×·¥ÀÌ¾ú´Ù.
¾ÆÀÌµéÀº Åä³¢, »õ³¢ ¸äµÅÁö¸¦ ¦i´Â µ¿¾È ºÎ¸ð´ÔµéÀÌ ¸ñÃ»²¯ ÀÀ¿øÇÏ¸ç °¡Á·ÀÌ ÈÇÕÀ» ´ÙÁö´Â ¡®°¡Ãà¸ôÀÌ Ã¼Çè¡¯, Á¥¼ÒÀÇ ¼ºÀå°úÁ¤°ú ¿ìÀ¯ÀÇ À¯Åë°úÁ¤À» ¹è¿ì¸ç Á÷Á¢ Á¥À» Â¥°í ½ÃÀ½ ÇÏ´Â Á¥¼Ò¸ñÀå ³ªµéÀÌµµ °ü¶÷°´µéÀÇ È£ÆòÀ» ¹Þ¾Ò´Ù.
¶Ç, ¹Ì²Ù¶óÁö Àâ±â, ¾Þ¹«»õ ¸ðÀÌÁÖ±â, ¾î¸°ÀÌ °Ç° °ñµçº§ µî ´Ù¾çÇÑ Ã¼Çè¿¡µµ °ü±¤°´µéÀÌ ²÷ÀÓ¾øÀÌ ÀÌ¾îÁö¸ç ¡®º¸´Â ÃàÁ¦¡¯¿¡¼ ¡®Ã¼ÇèÇÏ´Â ÃàÁ¦¡¯·Î¼ÀÇ ¸é¸ð¸¦ À¯°¨¾øÀÌ µå·¯³Â´Ù.
¾î¸°ÀÌµéÀÌ Ã¼Çè ÇÁ·Î±×·¥À» ÅëÇØ Áñ°Å¿òÀ» ¸¸³£Çß´Ù¸é ¾î¸¥µéÀº °¢Á¾ °ø¿¬°ú ¹®È?¿¹¼úÇà»ç¿¡ ¸Å·áµÇ¾ú´Ù.
¿ÃÇØ »õ·Ó°Ô Á¶¼ºµÈ ÇÔÆòÃµÁö¹®ÈÀ¯¹° Àü½Ã°üÀº 1960³â´ë¿¡¼ 1980³â´ë±îÁöÀÇ ¡®¿ì¸® ¾î¸Ó´ÏµéÀÇ ÀÏ»ý¡¯À» Å×¸¶·Î ÇÑ °¢Á¾ »ýÈ°À¯¹°°ú ¸ðÇüÀ» Àü½ÃÇØ, ¾î¸°ÀÌ¿Í Ã»¼Ò³âµé¿¡°Ô´Â ÇöÀçÀÇ À§Ä¡¿¡¼ °ú°Å¸¦ ¹Ù¶óº¸°Ô ÇÏ°í ºÎ¸ð¿¡°Ô´Â ¾î¸± Àû Çâ¼ö¸¦ ´À³¢°Ô Çß´Ù.
5¿ù 1ÀÏ¿£ KBS Àü±¹ ³ë·¡ÀÚ¶ûÀÌ °³ÃÖµÇ¸ç ÇÔÆò±º¹ÎÀÇ ³ÑÄ¡´Â ³¢¿Í ¿Á¤À» ¾Æ³¦¾øÀÌ ¹ß»êÇß´Ù.
4ÀÏ¿£ ±º¹Î 1Ãµ¿© ¸íÀÌ Æ¯»ö ÀÖ´Â º¹ÀåÀ» ÇÏ°í ÇÔÆò±ºÃ» ±¤Àå¿¡¼ ÃàÁ¦ÀåÀÎ ÇÔÆò¿¢½ºÆ÷°ø¿ø Áß¾Ó±¤Àå±îÁö 1½Ã°£¿¡ °ÉÃÄ °Å¸®ÇàÁøÀ» ÇÏ´Â ±º¹Î ÆÛ·¹ÀÌµå¿Í ¼¼°è ÃÖ°íÀÇ ºñÇà ÆÀÀ¸·Î Æò°¡ ¹Þ´Â °ø±º ¡®ºí·¢ ÀÌ±Û½º¡¯ÆÀÀÇ ¹ÚÁø°¨ ³ÑÄ¡´Â ÃàÇÏ ºñÇà, ±¹¹Î°¡¼ö ÀÌ¹ÌÀÚÀÇ ÃàÇÏ°ø¿¬ÀÌ ÀÌ¾îÁö¸ç ÃàÁ¦ÀåÀ» Ã£Àº °ü¶÷°´µéÀÇ ÀÌ¸ñÀÌ ÁýÁßµÆ´Ù.
ÀÌ ¹Û¿¡µµ Áß±¹ µ¢Æã½Ã ¼Ò¸²¹«¼ú´Ü ¹«¼ú°ø¿¬, ÇÔÆò±º¸³¹Ì¼ú°ü ±èÁ¾ÀÏ Æ¯º°Àü, ¾î¸°ÀÌ³¯ ±â³ä ÇÑ¸¶´çÀÜÄ¡, I-net TV ½ºÅ¸¼î µî ´Ù¾çÇÑ Çà»çµµ °ü±¤°´µé¿¡°Ô »ö´Ù¸¥ º¼°Å¸®¸¦ Á¦°øÇß´Ù.
ÀÌÃ³·³ ´ÙÃ¤·Î¿î Ã¼ÇèÇÁ·Î±×·¥°ú ´Ù¾çÇÑ °ø¿¬ÀÌ ÁñºñÇß´ø ³ªºñÃàÁ¦ ¿¡ ¹æ¹®ÇÏ·Á´Â »óÃá°´µéÀÌ ÇÏ·ç Æò±Õ 3¸¸¿© ¸íÀÌ ¸ô¸®¸é¼ Áö¿ª »ó°¡µµ ´«ÄÚ ¶ã »õ ¾øÀÌ ¹Ù»¦´Ù.
Æ¯È÷ Á¡½É½Ã°£¿¡´Â ÃàÁ¦Àå ³» À½½ÄÁ¡»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó Áö¿ª»ó°¡¿¡µµ ÇÔÆòÀÇ º°¹Ì, ÇÔÆòÇÑ¿ì »ý°í±â ºñºö¹äÀ» ¸ÔÀ¸·Á´Â °ü±¤°´µéÀÌ Àå»çÁøÀ» ÀÌ·ï Áö¿ª »ó±ÇÀÌ ¸ðÃ³·³ È°±â¸¦ ¶ç¾ú´Ù.
¾È ±º¼ö´Â ¡°³ªºñÃàÁ¦°¡ 7³â ¿¬¼Ó ³ó?Æ¯»êÇ° ÆÇ¸Å ¼öÀÍÀÌ 10¾ï ¿øÀ» µ¹ÆÄÇÏ´Â µî ³î¶ó¿î ¼º°ú¸¦ °Åµ×´Ù¡±¸ç ¡°ÀÌ´Â À½À¸·Î ¾çÀ¸·Î ±¸½½¶¡À» Èê¸®½Å ÀÚ¿øºÀ»çÀÚ, 500¿© °øÁ÷ÀÚ, 3¸¸5Ãµ¿© ±º¹Î ´öºÐ¡±ÀÌ¶ó°í ¼Ò°¨À» ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¾î ¡°»õ·Î¿î ÇÁ·Î±×·¥À» °³¹ßÇÏ°í ¿ÃÇØ ºÎÁ·Çß´ø ºÎºÐÀ» Àß Ã¤¿ö ³»³â ³ªºñÃàÁ¦°¡ ÇÑ ´Ü°è ´õ µµ¾àÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÃÖ¼±À» ´ÙÇØ Áö±ÝºÎÅÍ ÁØºñÇÏ°Ú´Ù¡±°í °¢¿À¸¦ ¹àÇû´Ù.
ÇÑÆí, ÇÔÆò±ºÀº ³ªºñÃàÁ¦ÀÇ ¿©¿îÀÌ ³²¾ÆÀÖ´Â ¿¢½ºÆ÷°ø¿øÀ» ¿À´Â 31ÀÏ±îÁö ÃàÁ¦ ¶§º¸´Ù Àú·ÅÇÑ ¼ºÀÎ 5000¿ø, Ã»¼Ò³â¡¤±ºÀÎ 3500¿ø, ¾î¸°ÀÌ¡¤¸¸65¼¼ ÀÌ»ó 2500¿ø, À¯Ä¡¿ø»ý 1500¿øÀÇ ÀÔÀå·á·Î À¯·á ¿î¿µÇÑ´Ù°í ¹àÇû´Ù.
È£³²ÃëÀçº»ºÎ ±èÃá¼ö ±âÀÚ ks7664@hanmail.net