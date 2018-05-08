[Æ¯Â¡ÁÖ] ÇÏÃ÷, ±¹³» À¯ÀÏ ¶óµ· Á¦°Å È¯±âÃ»Á¤±â ÆÇ¸Å ºÎ°¢ ¡®°­¼¼¡¯

[ÆÅ½º³Ýµ¥ÀÏ¸® °íÁ¾¹Î ±âÀÚ] ÇÏÃ÷ °¡ ±¹³» À¯ÀÏÀÇ ¶óµ· Á¦°Å È¯±â«ŠÁ¤±â¸¦ ÆÇ¸ÅÇÏ´Â ±â¾÷À¸·Î ºÎ°¢µÇ¸é¼ °¼¼¸¦ ³ªÅ¸³»°í ÀÖ´Ù.
8ÀÏ ¿ÀÀü 10½Ã41ºÐ ÇöÀç ÇÏÃ÷ ´Â ÀüÀÏ´ëºñ 440¿ø(6.73%) ¿À¸¥ 6980¿ø¿¡ °Å·¡ ÁßÀÌ´Ù.
ÇÏÃ÷ ¿¡ µû¸£¸é È¯±âÃ»Á¤±â ¡®ºñÃ¤(VICHAE)¡¯´Â ±âÁ¸ °ø±âÃ»Á¤±â·Î Á¦°ÅÇÒ ¼ö ¾ø¾ú´ø ÀÌ»êÈÅº¼Ò(CO2), ÈÖ¹ß¼ºÀ¯±âÈÇÕ¹°, ÀÌ»êÈÁú¼Ò(NO2), ÀÏ»êÈÅº¼Ò(CO), ¶óµ·(Radon) µîÀÇ °¡½º»ó ¿À¿°¹°Áú±îÁö Á¦°Å °¡´ÉÇÏ´Ù.
ÃÖ±Ù Ä§´ë¡¤¸ÞÆ®¸®½º ±â¾÷ ´ëÁøÄ§´ëÀÇ ÀÏºÎ Á¦Ç°ÀÌ Æó¾Ï À¯¹ß¹°Áú ¶óµ· °ËÃâ·Î ³í¶õ¿¡ ÈÛ½Î¿´À¸¸ç, ÇÏÃ÷ °¡ ¼öÇýÁÖ·Î ºÎ°¢µÇ°í ÀÖ´Â ¸ð½ÀÀÌ´Ù.
ÇÐ°è¿¡¼± ¶óµ·°ú Æó¾Ï ¹ß»ý °£ÀÇ ¿¬°ü¼ºÀÌ ±í´Ù°í Áõ¸íÇÑ ¹Ù ÀÖÀ¸¸ç ¶óµ·¿¡ ¿À¿°µÈ ÁöÇÏ¼ö·Î À§¾ÏÀÌ³ª ÇÇºÎ¾Ï µîÀÌ »ý±æ ¿ì·Á°¡ ³ôÀº °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
°íÁ¾¹Î ±âÀÚ kjm@paxnet.kr