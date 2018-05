다이아 은진, 그룹 탈퇴 소식 전해…“평범한 20대로 돌아가 열심히 살겠다”

그룹 다이아의 멤버 은진이 팀에서 탈퇴를 결정했다.7일 오후 은진은 공식 팬카페 에이드를 통해 자필 편지를 남기며이어 “저는 아직도 건강이 좋지 않다. 다이아가 컴백을 준비하고 있는 시점에서 저로 인해 멤버들에게 폐를 끼치고, 도움이 되지 못한다는 생각이 들어 힘들지만 팀 탈퇴라는 어려운 결정을 하게 됐다”고 덧붙였다.또한 은진은 “다이아 은진으로 이렇게 마지막 인사를 드리지만, 저는 다이아를 가장 사랑하는 팬으로 우리 멤버들을 응원할 것이며 평범한 20대 은진으로 돌아가 열심히 살아가겠다”라고 말했다.한편 1997년생인 은진은 지난 2015년 다이아 1집 앨범 ‘Do It Amazing’를 통해 데뷔해 팬들의 사랑을 받았다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.