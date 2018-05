그룹 방탄소년단이 타이틀곡 뮤직비디오 촬영을 끝내고 컴백 막바지 작업에 돌입했다.7일 한 매체는 방탄소년단이 5월 초부터 세 번째 정규 앨범 ‘LOVE YOURSELF 轉 Tear’ 타이틀곡 뮤직비디오 촬영을 진행, 해당 촬영은 국내에서 극비리에 진행됐고 6일 촬영을 마쳤다고 전했다.이어 6일 뮤직비디오 촬영을 마친 방탄소년단이 미국에서 펼쳐지는 컴백 무대를 준비한다고 덧붙였다.또한 방탄소년단은 이날 공식 유튜브 채널을 통해 이번 앨범의 컴백 트레일러 ‘Singularity’를 공개했다.오는 18일 신보를 발표하는 방탄소년단은 오는 20일 미국 빌보드 뮤직 어워드에서 타이틀곡 무대를 전 세계 최초로 공개할 예정이다. 이후 NBC ‘엘렌 드제너러스 쇼’에 6개월 만에 출연해 또 한 번 신곡 무대를 선보일 것으로 보인다.한편 방탄소년단의 신보 ‘LOVE YOURSELF 轉 Tear’는 오는 18일 음원사이트를 통해 공개된다.

