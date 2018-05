워너원 소속사 YMC 엔터테인먼트 측은 오는 6월4일 각종 음원 사이트를 통해 새 스페셜 앨범 ‘1÷x=1(UNDIVIDED)’을 발매한다고 7일 밝혔다. 이날 오전 11시 네이버TV를 통해 멤버들의 짧은 퍼포먼스가 담긴 스페셜 앨범 티저 영상이 공개됐다.특히, 이번 스페셜 앨범은 워너원의 첫 유닛 프로젝트로 기대감을 더욱 높였다.한편, 워너원은 7일 방송될 Mnet 리얼리티 프로그램 ‘Wanna One Go: X-CON(워너원 고)’에서 스페셜 앨범을 진행하는 모습을 공개한다.

