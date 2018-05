보험硏 "아시아 생명보험 시장 성장률 5~16%…경제 성장보다 빨라"

[아시아경제 전경진 기자] 국내 생명보험 산업이 정체된 것과 대조적으로 아시아 국가들의 생보 시장 성장률은 국내총생산(GDP) 성장률을 앞지르는 등 빠르게 성장하고 있다. 싱가포르, 홍콩 등에서는 신상품 출시도 잇따르고 있다.아시아 생명보험시장의 현황과 미래' 보고서에 따르면 2010~2016년 동안 아시아 지역의 생보 시장의 성장률은 5~16%로 경제성장 속도보다 높았다. 이 기간 아시아 지역이에 홍콩과 싱가포르의 보험사들은 빠르게 성장하고 있는 중산층과 고령인구를 보험시장에 끌어들이기 위해 다양한 상품개발과 인수기준 완화를 시도하고 있다.싱가포르에서는 그동안 CI보험 가입이 어려웠던 고령자나 질환자를 대상으로 보험가입 심사기준을 낮춤으로써 시장 확대를 모색하는 보험회사가 늘어나고 있다. 가령중국과 인도는 테크놀로지, 소셜미디어 등의 활용이 활발하게 일어나고 있어 향후 높은 시장 성장성이 기대된다.중국 보험회사들은 소셜 미디어 관련 회사들의 광대한 고객 기반을 마케팅에 활용 중이다. 대표적으로 중국 IT업체인도는 2015년 건강관리서비스 창업 건수가 전 세계 1위다. 이들 창업 회사들은 생보 상품에 인슈어테크(InsurTech) 기술 도입을 진행 중이다.한성원 연구원은 "고령자나 질환자 대상의 건강보험 상품 보급 확대 및 IT 기술 접목이 향후 아시아 생명 보험 시장의 성장 동인으로 작용할 것으로 기대된다"고 말했다.

